Starmer: Orice decizie privind Groenlanda aparține poporului acestei țări dar și Regatului Unit al Danemarcei

În cadrul discursului său, premierul britanic Keir Starmer a reiterat că orice privind viitorul Groenlandei „aparține exclusiv poporului din Groenlanda și Regatului Danemarcei”.

Acest drept este fundamental și noi îl susținem”, a declarat Starmer, citat de Sky News.

El califică Danemarca drept un aliat apropiat al Regatului Unit și al Statelor Unite și un membru important al NATO.

Starmer a adăugat și că alianța „bazată pe respect și parteneriat, nu pe presiune”.

„De aceea am spus că aplicarea de tarife împotriva aliaților este complet greșită. Un război comercial nu este în interesul nimănui, iar sarcina mea este să acționez întotdeauna în interesul național al Regatului Unit”, a declarat Starmer.

Premierul Marii Britanii a precizat că, duminică, a discutat cu Donald Trump, cu liderii europeni, dar și cu secretarul general al NATO pentru a găsi o soluție „bazată pe parteneriat, fapte și respect reciproc” în ceea ce privește situația Groenlandei.

Starmer afirmă că Marea Britanie „menține dialogul deschis” cu aliații NATO, dar și SUA

Starmer a rezumat modul în care dorește să abordeze dezbaterea în desfășurare privind situația Groenlandei. Acesta a precizat că va colabora cu aliații din Europa, din cadrul NATO, dar și din SUA.

„Vom menține dialogul deschis. Vom apăra dreptul internațional și vom folosi toată puterea guvernului, atât în țară, cât și în străinătate, pentru a proteja securitatea, nivelul de trai și viitorul poporului britanic”, a declarat Starmer.

Despre amenințările președintelui SUA, Donald Trump, cu privire la creșterile de tarife, Starmer a precizat că aceasta a fost „foarte prost primită în întregul Regat Unit”, adăugând că „nu este surprins de reacție”, calificând-o drept „o situație foarte gravă”.

Sâmbătă, președintele SUA, Donald Trump a amenințat că va mări tarifele împotriva aliaților europeni până când aceștia vor permite ca SUA să cumpere Groenlanda.