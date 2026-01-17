Donald Trump anunță noi tarife vamale împotriva a opt țări europene care susțin Groenlanda

Donald Trump a făcut anunțul sâmbătă pe propria rețea de socializare, Truth Social. El a susținut că „securitatea națională este în joc” și a acuzat țările europene că nu „joacă corect” în ceea ce privește Groenlanda,

Președintele SUA Donald Trump a transmis că va implementa o serie de creșteri tarifare împotriva aliaților europeni până când americanilor li se va permite să cumpere Groenlanda. Trump a mai transmis că taxa vamală suplimentară de 10% va intra în vigoare la 1 februarie.

Aceasta vizează Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda.

Cu excepția Regatului Unit și a Norvegiei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, taxele vamale se vor adăuga la tarifele de 15% deja existente între UE și SUA.

Aceste taxe vor crește la 25% la 1 iunie și vor rămâne în vigoare până la încheierea unui acord care să permită Statelor Unite să cumpere Groenlanda, a precizat Trump în mesajul publicat pe rețeaua de socializare.