Reuters: India va reduce tarifele vamale pentru mașini la 40% în cadrul acordului comercial cu UE

Guvernul prim-ministrului Narendra Modi a convenit să reducă imediat taxa pentru un număr limitat de autoturisme din blocul european cu un preț de import de peste 15.000 de euro (17.739 dolari), au declarat pentru Reuters două surse.

Acesta va fi redus în continuare la 10% în timp, au adăugat ei, facilitând accesul pe piața indiană pentru producătorii auto europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW.

Sursele au refuzat să fie identificate, deoarece discuțiile sunt confidențiale și ar putea fi supuse unor modificări de ultim moment.

Ministerul comerțului din India și Comisia Europeană au refuzat să comenteze.

„Mama tuturor acordurilor”

India și UE sunt așteptate să anunțe marți încheierea negocierilor pentru pactul de liber schimb, după care cele două părți vor finaliza detaliile și vor ratifica ceea ce este numit „mama tuturor acordurilor”.

Pactul ar putea extinde comerțul bilateral și ar putea crește exporturile indiene de bunuri precum textile și bijuterii, care au fost afectate de tarife de 50% impuse de SUA de la sfârșitul lunii august.

A treia piață auto din lume ca vânzări – India

India este a treia piață auto din lume ca vânzări, după SUA și China, dar industria auto internă a fost una dintre cele mai protejate. New Delhi aplică în prezent tarife de 70% și 110% pentru mașinile importate, un nivel adesea criticat de către directori, inclusiv de către șeful Tesla, Elon Musk.

New Delhi a propus reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de mașini cu motor cu ardere internă pe an, a declarat una dintre surse, aceasta fiind cea mai agresivă măsură luată până acum pentru deschiderea sectorului. Această cotă ar putea fi supusă unor modificări de ultim moment, a adăugat sursa.

Vehiculele electrice cu baterie vor fi excluse de la reducerile taxelor de import în primii cinci ani, pentru a proteja investițiile actorilor interni precum Mahindra & Mahindra și Tata Motors în acest sector în curs de dezvoltare, au declarat cele două surse. După cinci ani, vehiculele electrice vor beneficia de reduceri similare ale taxelor.