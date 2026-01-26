Prima pagină » Economic » Reuters: India plănuiește să reducă tarifele vamale pentru autoturisme cu 70% în cadrul acordului comercial cu UE

Reuters: India plănuiește să reducă tarifele vamale pentru autoturisme cu 70% în cadrul acordului comercial cu UE

India intenționează să reducă tarifele vamale pentru autoturismele importate din UE de la 110% la 40%, au declarat surse pentru Reuters. Informația vine pe măsură ce cele două părți se apropie de un acord de liber schimb care ar putea fi semnat încă de marți.
Reuters: India plănuiește să reducă tarifele vamale pentru autoturisme cu 70% în cadrul acordului comercial cu UE
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
26 ian. 2026, 05:32, Economic

Conform acordului propus, India ar urma să reducă tarifele vamale maxime la importul de autoturisme fabricate în UE cu 70%, de la 110% în prezent la 40%.

Două surse informate cu privire la aceste discuții au declarat, sub protecția anonimatului, pentru Reuters, că această reducere inițială s-ar aplica unui număr limitat de vehicule importate din UE, condiția fiind ca valoarea lor declarată la import să depășească 15.000 de euro.

În timp, taxele vamale pentru aceste mașini ar putea fi reduse și mai mult, până la 10%, au mai spus sursele pentru Reuters, facilitând accesul pe piața indiană pentru producătorii auto europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW.

Măsura ar reprezenta o concesie majoră

Dacă această propunere se va concretiza în cele din urmă, măsura ar reprezenta cea mai importantă deschidere de până acum a pieței auto indiene și o concesie majoră, în contextul în care negocierile comerciale dintre India și UE se apropie de final.

India și UE sunt așteptate să anunțe marți încheierea negocierilor îndelungate pentru pactul de liber schimb.

Potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters, propunerea Indiei ar viza reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de mașini cu motor cu ardere internă pe an, însă cota ar putea suferi modificări de ultim moment. În primii cinci ani, vehiculele electrice cu baterii vor fi excluse de la aceste reduceri de taxe de import, cu scopul de a proteja investițiile producătorilor interni.

India este a treia piață auto din lume ca vânzări, după SUA și China, industria auto internă fiind  una dintre cele mai protejate. În prezent, India aplică tarife de 70% și 110% pentru mașinile importate.

Recomandarea video

Cine era Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat mortal de agenții federali în Minneapolis
G4Media
Cât costă să trăiești o lună în Los Angeles. Cât plătește un român pentru chirie, facturi, transport, mâncare și asigurare medicală
Gandul
Cine a fost prima victimă a criminalului lui Mario Berinde. Adolescentul de 13 ani nu e la prima abatere
Cancan
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
Libertatea
Horoscop sănătate – luna februarie 2026 | Oboseală cronică și suprasolicitare nervoasă pentru aceste 2 zodii
CSID
De ce mașinile Tesla au acces interzis în bazele militare din Polonia?
Promotor