Reuters: India plănuiește să reducă tarifele vamale pentru autoturisme cu 70% în cadrul acordului comercial cu UE

Conform acordului propus, India ar urma să reducă tarifele vamale maxime la importul de autoturisme fabricate în UE cu 70%, de la 110% în prezent la 40%.

Două surse informate cu privire la aceste discuții au declarat, sub protecția anonimatului, pentru Reuters, că această reducere inițială s-ar aplica unui număr limitat de vehicule importate din UE, condiția fiind ca valoarea lor declarată la import să depășească 15.000 de euro.

În timp, taxele vamale pentru aceste mașini ar putea fi reduse și mai mult, până la 10%, au mai spus sursele pentru Reuters, facilitând accesul pe piața indiană pentru producătorii auto europeni precum Volkswagen, Mercedes-Benz și BMW.

Măsura ar reprezenta o concesie majoră

Dacă această propunere se va concretiza în cele din urmă, măsura ar reprezenta cea mai importantă deschidere de până acum a pieței auto indiene și o concesie majoră, în contextul în care negocierile comerciale dintre India și UE se apropie de final.

India și UE sunt așteptate să anunțe marți încheierea negocierilor îndelungate pentru pactul de liber schimb.

Potrivit uneia dintre sursele citate de Reuters, propunerea Indiei ar viza reducerea imediată a taxelor de import la 40% pentru aproximativ 200.000 de mașini cu motor cu ardere internă pe an, însă cota ar putea suferi modificări de ultim moment. În primii cinci ani, vehiculele electrice cu baterii vor fi excluse de la aceste reduceri de taxe de import, cu scopul de a proteja investițiile producătorilor interni.

India este a treia piață auto din lume ca vânzări, după SUA și China, industria auto internă fiind una dintre cele mai protejate. În prezent, India aplică tarife de 70% și 110% pentru mașinile importate.