India reduce livrările de gaze către industrie, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu

Companiile indiene au redus marți livrările de gaze naturale către industrie, anticipând o înăsprire a aprovizionării din Orientul Mijlociu, după ce Qatar a oprit producția de gaze naturale lichefiate (GNL), afirmă surse citate de Reuters.
Iulian Moşneagu
03 mart. 2026, 10:02, Știri externe

Qatar a suspendat luni producția de GNL, în contextul în care Iranul a continuat atacurile asupra unor țări din Golf, ca represalii la loviturile Israelului și ale SUA. În același timp, transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz au fost blocate, ceea ce a dus la scumpirea energiei, relatează Reuters.

India, al patrulea cel mai mare cumpărător de gaze naturale lichefiate (GNL) din lume, depinde în mare măsură de Orientul Mijlociu pentru importuri.

Petronet LNG, cel mai mare importator indian de GNL, a informat GAIL (India) și alte companii că va primi cantități mai mici.

GAIL și Indian Oil Corp au anunțat clienții luni seară că reduc livrările, iar tăierile sunt estimate între 10% și 30%, au spus sursele Reuters.

Reducerile au fost stabilite la nivelul cantităților minime prevăzute în contracte, pentru a limita riscul de penalități.

Pentru a acoperi deficitul, companii precum Indian Oil, GAIL și Petronet LNG pregătesc achiziții rapide de pe piața spot, însă prețurile, transportul și asigurările s-au scumpit semnificativ, potrivit surselor.

