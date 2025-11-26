Tarom și-a redus numărul de membri din Consiliul de Administrație. Cine a renunțat la mandat – Declarațiile exclusive ale directorului general

Update: Costin Ionuț Iordache, director general Tarom declarație în exclusivitate pentru Mediafax

Costin Ionuț Iordache, CEO și unul dintre cei doi administratori care au renunțat la mandat, au explicat, în exclusivitate pentru Mediafax, care au fost motivele deciziei sale.

„TAROM înțelege provocările cu care se confruntă România și, mai ales, înțelege să se alăture responsabil direcțiilor strategice asumate de Guvernul României referitoare la măsurile de austeritate care pot conduce la o redresare mai rapidă a situației economice generale. Diminuarea numărului de membri ai CA TAROM prin renunțarea la mandate a doi dintre membri și reducerea numărului – cu proporția necesară impară – de la 7, la 5 este un minim gest pe care l-am putut face”, a explicat Costin Ionuț Iordache.

Mai mult, directorul general al Tarom și-a exprimat speranța ca gestul său să fie replicat de toate companiile statului.

„Cea mai mare responsabilitate vine odată cu asumarea indicatorilor de performanță- în cazul TAROM implementarea cu success a Planului de restructurare și monitorizarea atentă a cheltuielilor, în contextul în care fiecare industrie se confruntă cu provocări majore. În transportul aerian, gradul mare de competitivitate raportat la factorii restrictivi ai Planului de restructurare, prețul combustibililor SAF, embargoul pe carburant, dar și factorii geopolitici și tarifele companiilor low cost, sunt principal provocare la care încercăm să răspundem. Ne așteptăm ca toate companiile de stat să își asume minimele gesturi care pot contribui la un rezultat centralizat mai bun”, a declarat Costin Ionuț Iordache.

Știrea intițială:

Consiliul de Administrație al operatorului național aviatic și-a redus numărul de membri de la șapte la cinci, potrivit surselor Mediafax.

Tarom își reduce numărul membrilor CA, de la șapte, la cinci în linie cu strategia guvernamentale ce vizează eficientizarea conducerii companiilor de stat și reducerea cheltuielilor, arată sursele apropiate deciziei consultate de Mediafax.

Doi dintre cei șapte membri ai CA au renunțat la mandat, conform hotărârii din Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) din 24 noiembrie, când s-a luat la cunoștință decizia lor.

Astfel, unul dintre cei doi membri care au renunțat la mandatul lor este Mihăiță Ursu, începând din 2 octombrie 2025,

Al doilea este Costin Ionuț Iordache, actualul director general al companiei naționale, al cărui mandat a încetat din 4 noiembrie 2025.

Consiliul de Administrație al Tarom urmează să fie format din Iulian-Daniel Idolu, Iuliana – Cristina Bârcă, Anca – Daniela Boagiu, Monica Săsărman și Mirel Alexandru Marcu.

Hotărârea AGA din 24 noeimbrie

Rezultatele TAROM

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM este o societate comercială cu capital majoritar de stat, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care deține pachetul majoritar de acțiuni (97,2%).

Potrivit oficialilor, rezultatele obținute de companie în ultimii ani reprezintă o premieră pentru ultimele două decenii: pierderile au scăzut de la 430 milioane lei în 2020, la 87 milioane lei în 2023, 2024 – profit de aproximativ 292 milioane lei, și 2025 – profit brut estimat 2,38 milioane de lei.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), iar din 25 iunie 2010, și a Alianţei SkyTeam.

Transportatorul național al României deținea anul trecut o flotă de 18 aeronave și are în portofoliul său 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Dintre cele 18 aeronave, 14 sunt în utilizarea curentă, iar patru Airbus 318 au ieșit din flotă după ce au fost vândute către o companie din Marea Britanie.