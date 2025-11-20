TAROM estimează scăderea cu peste 10% a numărului de bilete pe rutele Belgrad și Sofia și o pierdere anuală de 500.000 euro după restricțiile de alimentare de la Lukoil

Aeronavele TAROM care zboară spre Belgrad și Sofia trebuie să decoleze cu plinul făcut, necesar pentru cursa dus-întors, pentru că nu mai soluții de alimentare cu carburanți pe aceste aeroporturi, după restricțiile impuse furnizorului local de kerosen, respectiv Lukoil, companie intrată sub regimul de sancțiuni al Statelor Unite ale Americii.

Aviația comercială civilă este afectată de embargoul impus

Un avion mai greu înseamnă un consum mai mare pe zbor, dar și mai puțini pasageri care pot urca la bord, ceea duce la pierderi financiare semnificative pentru companie, așa cum au confirmat oficialii contactați de Mediafax.

„Aviația comercială civilă este afectată de embargoul impus. Sunt aeroporturi în care operatorii de transport nu au alternativă de alimentare, precum cazul TAROM pe Belgrad și Sofia. Acum alimentăm aeronavele cu carburant dus- întors, din Otopeni, pentru a menține frecvența pe aceste destinații”, au transmis oficialii TAROM.

Compania operează în prezent 20 de zboruri la Sofia și alte 12 la Belgrad, în fiecare lună.

Reprezentanții TAROM au confirmat că operatorii economici au primit în avans o informare oficială, inclusiv operatorul român, pentru a verifica situația contractelor cu furnizori care intră în acest embargo și a găsi alte variante încât acesta să nu fie încălcat

„Pentru noi primele măsuri constau în alimentarea din Otopeni cu carburantul necesar zborurilor dus întors pe direcția Sofia și Belgrad. Acest lucru ne permite operarea fără disfuncționalități, dar implică pierderi pentru companie. Pentru cursele acestea, cu o durată estimată de zbor de o oră, operate cu aeronave tip ATR, a zbura cu tot carburantul, înseamnă o greutate mai mare care conduce automat la creșterea consumului de kerosen pe zborul de dus”, au explicat oficialii TAROM.

Câte locuri rămân neocupate

În plus, dat fiind că aeronavele au o greutate maximă permisă, compania este obligată să renunțe la aproximativ 10% din pasageri, adică anulează vânzarea unui număr mai mic de bilete pe cursele de dus, București Belgrad și București Sofia.

Mai concret, pentru o aeronavă ATR cu 70 de locuri, opt locuri nu mai sunt ocupate cu pasageri pe toată perioada restricțiilor.

Impactul financiar este semnificativ pentru companie.

„Suntem în plin proces de estimare care ia în calcul reducerea capacității de transport și consumul crescut de carburant. În condițiile în care compania are 20 de zboruri/ lună la Sofia și 12 zboruri/ lună la Belgrad, estimăm o pierdere potențială anual de 500.000 de euro, din reducerea numărului de bilete vândute și carburant suplimentar”, au estimat reprezentații companiei.

„Dar, așa cum suntem în curs să identificăm soluții pentru Chișinău, sperăm ca situația să se rezolve și pe celelalte destinații. În acest moment pe aeroporturile din Sofia și Belgrad sunt mai mulți operatori de transport în aceeași conjunctură limitativă iar aeroporturile în sine pot înregistra pierderi mai mari decât transportatorii ceea ce ne conduce la ipoteza în care va există în curând și o altă alternativă de alimentare decât cea via Lukoil”, au transmis oficialii.

Ce furnizori aduc kerosen pe Otopeni

Ce este sigur, este că aeronavele TAROM nu zboară daca nu sunt îndeplinite toate aceste cerințele de securitate.

„TAROM a operat deja primele măsuri, respectiv tankering dus-întors din Otopeni și reducerea proporțională a numărului de pasageri îmbarcați. Ne este clar însă că avem nevoie de alternative pentru a nu crește pierderile generate de efectele embargoului iar aceste alternative nu pot fi identificate singural de un operator de transport, ci de infrastructura aeroportuară care deservește un număr mai mare de transportatori, respectiv de Sofia, Belgrad și Chișinău, în cazul TAROM. Ce nu dorim să se întâmple este ca efectele asupra companiilor de transport să se prelungească și, mai mult, să ajungă să afecteze și pasagerii”, au conchis oficialii operatorului național aviatic.

Astfel, TAROM, de voie, de nevoie, cumpără mai mut kerosen de la furnizorii din Otopeni.

Fiecare companie aeriană/agent de handling are contract cu un furnizor de combustibil pentru aeronave. În Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni există trei furnizori: OMV Petrom, Air British Petroleum și Romanian Fueling Services, potrivit purtătorului de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), Theodor Postelnicu, contactat de Mediafax.

Din informațiile Mediafax, TAROM are contracte de furnizare de combustibil cu OMV Petrom și Air British Petroleum.

Flota TAROM

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM este o societate comercială cu capital majoritar de stat, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care deține pachetul majoritar de acțiuni (97,2%).

Potrivit oficialilor, rezultatele obținute de companie în ultimii ani reprezintă o premieră pentru ultimele două decenii: pierderile au scăzut de la 430 milioane lei în 2020, la 87 milioane lei în 2023, 2024 – profit de aproximativ 292 milioane lei, și 2025 – profit brut estimat 2,38 milioane de lei.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), iar din 25 iunie 2010, și a Alianţei SkyTeam.

Transportatorul național al României deținea anul trecut o flotă de 18 aeronave și are în portofoliul său 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share.

Dintre cele 18 aeronave, 14 sunt în utilizarea curentă, iar patru Airbus 318 au ieșit din flotă după ce au fost vândute către o companie din Marea Britanie.