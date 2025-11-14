Bogdan Ivan: „Nu există motive pentru majorarea prețului carburanților în România” / Datoriile Lukoil față de statul român se ridică la sute de milioane de lei

În cadrul evenimentului, ministrul a fost întrebat despre soluția Guvernului în cazul crizei Lukoil și despre posibilele creșteri ale prețurilor la carburanți. Bogdan Ivan a declarat că, în prezent, nu există nicio justificare pentru majorarea prețurilor, deoarece România dispune de suficiente rezerve de combustibili, rafinăria locală are capacitate neutilizată, iar producția este exportată și către țările vecine.

„La nivel guvernamental, lucrăm împreună cu mai multe ministere pentru a clarifica transpunerea sancțiunilor internaționale în legislația națională și, totodată, pentru a limita efectele negative asupra furnizorilor și tuturor agenților economici”, a precizat Ivan.

În ceea ce privește comisia care gestionează situația, ministrul a explicat că aceasta este condusă de vicepremierul Cătălin Predoiu, împreună cu Ministerul Energiei, Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, iar rezultatele vor fi comunicate în săptămâna următoare.

Cine ar putea prelua Lukoil

Referitor la Lukoil, Ivan a menționat că mai multe companii private și-au manifestat interesul pentru rețeaua de stații și pentru rafinăria Petrotel. În ceea ce privește originea potențialilor investitori, aceștia provin din România, Statele Unite ale Americii, Grecia și Ungaria. MOL, Carlyle și Hellenic Petroleum ar fi companiile interesate să preia activele Lukoil, potrivit informațiilor Mediafax. Ministrul a subliniat că România nu va solicita excepții de la sancțiuni, deoarece aprovizionarea cu combustibili nu depinde de rafinăriile vizate de măsuri.

În ceea ce privește datoriile Lukoil față de statul român, acestea se ridică la sute de milioane de lei, iar Ministerul Finanțelor și ANAF vor clarifica cuantumul exact.

Întrebat dacă naționalizarea este o variantă, Bogdan Ivan a răspuns că decizia finală va fi luată cel mai probabil săptămâna viitoare, după evaluarea situației și consultarea partenerilor internaționali.

În final, ministrul a clarificat că orice creștere a prețului carburanților nu este justificată în prezent și că se vor lua măsuri pentru prevenirea unor majorări speculative. De asemenea, a menționat că Ministerul Energiei a finalizat deja o reorganizare internă, reducând cu 13% numărul posturilor ocupate, fiind astfel în parametrii ceruți de Guvern și având cea mai mică organigramă din administrația românească.

„Dacă am fost harnici, nu înseamnă că trebuie penalizați încă o dată”, a concluzionat ministrul.

Traseul posibilei vânzări a Lukoil

Firma americană de private equity Carlyle Group analizează o potențială preluare a tuturor operațiunilor internaționale deținute de gigantul petrolier rus Lukoil, un portofoliu evaluat la aproximativ 22 de miliarde de dolari, după cum a relatat Financial Times. Activele Lukoil sunt în prezent afectat de sancțiunile impuse de SUA, iar orice tranzacție se află într-o fază preliminară, depinzând esențial de obținerea unei aprobări de la autoritățile de la Washington.

Informația a venit după ce, în urmă cu o săptămână, grupul elvețian Gunvor a anunțat că și-a retras oferta pentru activele Lukoil, inclusiv pentru cele din România, după ce SUA au numit compania „păpușa Kremlinului” și au blocat tranzacția.

La sfârșitul lui octombrie, Lukoil anunțase intenția de a vinde activele sale din străinătate „ca urmare a introducerii de măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele state”, la câteva zile după ce Statele Unite au inclus Lukoil și compania petrolieră de stat Rosneft pe lista sancțiunilor.

Vânzarea planificată a activelor este cea mai importantă măsură luată până în prezent de o companie rusă în urma sancțiunilor occidentale impuse Rusiei în contextul războiului din Ucraina, scria Reuters.

Lukoil este activă și în România

Lukoil este una dintre companiile rusești cu cea mai amplă prezență internațională, având operațiuni în peste 30 de țări din Europa, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și Africa. România e una dintre cele mai importante piețe ale Lukoil în Europa de Sud-Est.

În România, Lukoil International GmbH controlează integral direct Lukoil Lubricants East Europe SRL, companie înregistrată în România, care se ocupă cu producția și distribuția de lubrifianți pentru diverse tipuri de vehicule și industrii.

Fabrica de producție de la Ploiești dispune de o capacitate de 40.000 de tone pe an și produce peste 300 de sortimente de lubrifianți, potrivit termene.ro. Anul trecut, compania avut un profit net de 1,19 milioane de lei, o cifră de afaceri de peste 133 de milioane lei și datorii de peste 75 de milioane de le și 73 de angajați.

Celelalte active semnificative ale Lukoil în România – rafinăria Petrotel, peste 300 de benzinării, un trader de gaze, Sustainable Energy Supply North SRL,- sunt controlate prin divizia de trading Litasco a grupului, înregistrată în Elveția, iar aproape 78% din drepturile asupra unei concesiuni offshore de gaze naturale din Marea Neagră – prin subsidiară olandeză, Lukoil Overseas Atash BV.

LUKOIL ROMANIA SRL, înființată în 1998 și care are ca obiect principal de activitate comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, a avut în 2024 o cifră de afaceri de 11,16 miliarde de lei, o pierdere de peste 145 de milioane de lei și 2023 de angajați. Compania are trei administratori, de naționalitate rusă, italiană și română.

PETROTEL LUKOIL SA, care operează rafinăria Petrotel Ploiești, a avut, în 2023, ultimul an în care s-a raportat bilanțul, o cifră de afaceri de 1,89 miliarde de lei și un profit de 62,8 milioane de lei și 542 de angajați. Compania are un administrator bulgar.

Sustainable Energy Supply North SRL a avut în 2024 o cifră de afaceri de 118.5 milioane de lei, nu a avut profit și are 6 angajați.

Trebuie precizat că informațiile de la nivel global nu indică clar care este relația dintre Lukoil International GmbH și Litasco, care deține în România PETROTEL LUKOIL SA (rafinăria Petrotel Ploiești) și LUKOIL ROMÂNIA SRL (cele peste 300 de benzinării din România) și Sustainable Energy Supply North SRL, iar dacă sunt controlate de aceasta ar urma să fie de asemenea vândute.

Orice acord privind vânzarea activelor din România trebuie avizată de autorități, respectiv Comisia de Examinare a Investițiilor Străine Directe (CEIDS) și Consiliul Concurenței, pentru a fi finalizată și a produce efecte. Până în prezent, conform declarațiilor președintelui Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, autoritatea nu a primit nicio notificare privind o posibilă tranzacție agreată.