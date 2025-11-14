Lukoil în vizorul Carlyle Group: Rețeaua valorează 22 de miliarde de dolari

Restricțiile recente adoptate de Statele Unite împotriva Lukoil, ca parte a strategiei de a exercita presiune asupra Kremlinului în contextul războiului din Ucraina, au blocat deja o tentativă anterioară de vânzare a acestor active, cea către compania Gunvor.

Potrivit Financial Times, portofoliul internațional al Lukoil este diversificat și include rafinării strategice în Europa (România, Bulgaria și Olanda), participații la zăcăminte petroliere majore din țări precum Kazahstan, Irak și Mexic, alături de o rețea extinsă de stații de carburanți la nivel global.

Carlyle se află în faza de evaluare

Conform publicației Financial Times, Carlyle se află în etapa de analiză a oportunității și caută să obțină o licență specială de la guvernul american care i-ar permite să demareze procesul de verificare a activelor (due diligence). Deși și-a comunicat interesul către Lukoil, fondul de investiții nu a luat încă o decizie finală privind înaintarea unei oferte formale.

Analiștii subliniază că principalul obstacol în calea unei astfel de tranzacții este reprezentat de complexitatea sa juridică și geografică, accentuată de regimul de sancțiuni care vizează direct companiile rusești.

Consecințe pentru România și regiune

În România, prezența Lukoil este una semnificativă, compania operând rafinăria Petrotel de la Ploiești și o rețea de peste 300 de benzinării. În contextul sancțiunilor, se anticipează că autoritățile române vor fi nevoite să solicite derogări pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu combustibil pe piața internă.

Dacă s-ar concretiza, achiziția ar genera un impact considerabil în întreaga regiune, influențând atât piața locală de energie, cât și strategiile de extindere ale altor companii occidentale din sectorul petrolier.

În concluzie, interesul manifestat de Carlyle pentru activele Lukoil marchează o posibilă reconfigurare majoră în sectorul energetic. Scenariul în care un fond de investiții occidental preia o rețea globală de resurse petroliere rusești, într-un climat geopolitic extrem de tensionat, este unul fără precedent. Finalizarea tranzacției rămâne incertă, fiind condiționată de acordarea licenței de către autoritățile americane, iar impactul său asupra piețelor europene, inclusiv a celei din România, este încă de evaluat.