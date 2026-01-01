Reges Online a devenit obligatoriu de la 1 ianuarie 2026: Revisal a fost înlocuit complet

Sistemul Revisal a fost dezactivat complet, iar toate operațiunile privind evidența angajaților se realizează exclusiv prin Reges Online, potrivit informațiilor transmise de Inspecția Muncii.

Această schimbare marchează un pas important în digitalizarea relațiilor de muncă, având ca obiectiv principal creșterea transparenței și eficientizarea raportărilor dintre angajatori și autorități.

Tranziția la Reges Online este obligatorie pentru toți angajatorii

Odată cu intrarea în vigoare a Reges Online, toți angajatorii, indiferent de dimensiune sau domeniu de activitate, sunt obligați să își creeze conturi în noul sistem. Aceștia trebuie să introducă datele aferente contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc în baza de date a fostului Revisal.

Prin Reges Online, angajatorii vor gestiona angajările, modificările contractuale și încetările contractelor de muncă exclusiv în format digital. Noul sistem permite raportarea în timp real, eliminând întârzierile și riscurile generate de raportările incomplete sau eronate.

Reges Online oferă acces securizat și transparență sporită

Potrivit Inspecției Muncii, Reges Online aduce beneficii semnificative atât pentru angajatori, cât și pentru salariați. Platforma oferă acces securizat, un nivel ridicat de protecție a datelor și o evidență clară a istoricului contractual.

Un element de noutate este faptul că salariații pot verifica direct informațiile din contractele lor de muncă, fără a mai depinde exclusiv de documentele furnizate de angajatori. Astfel, Reges Online contribuie la consolidarea drepturilor angajaților și la reducerea situațiilor de neconformitate.

Amenzi semnificative pentru neconformarea cu Reges Online

Autoritățile avertizează că neînscrierea în Reges Online sau nerespectarea cerințelor de raportare poate atrage sancțiuni severe. Amenzile prevăzute de legislația în vigoare sunt cuprinse între 15.000 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterilor constatate.

Inspecția Muncii recomandă angajatorilor să finalizeze cât mai rapid procesul de tranziție și să se asigure că datele introduse în Reges Online sunt corecte și actualizate, pentru a evita sancțiunile și eventualele probleme legale.