Amenzi de 3 milioane de lei pentru munca la negru, date de Ministerul Muncii, în prima sa campanie de control în HORECA din 2026

Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de aproape 3 milioane de lei în urma primei campanii naționale de control din 2026 desfășurate în sectorul HORECA, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Acțiunea a avut ca scop combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă în unitățile de cazare și alimentație publică.

Campania s-a desfășurat în perioada 12–16 ianuarie 2026 și a vizat domeniile „Hoteluri și alte facilități de cazare” și „Restaurante și alte activități de servicii de alimentație”.

Mii de controale în toată țara

„Continuăm controalele și dialogul cu angajatorii. Scopul nostru este simplu: să protejăm oamenii care muncesc și să combatem munca la negru.

În hoteluri și restaurante, acolo unde munca este adesea sezonieră și presiunea mare, Inspecția Muncii a fost pe teren, a verificat, a corectat și a sancționat unde a fost nevoie. O campanie națională cu mii de controale, pentru ca regulile să fie respectate și oamenii să fie în siguranță”, a spus ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

Potrivit Inspecției Muncii, sectorul a fost selectat din cauza importanței sale în economia națională și a riscurilor generate de caracterul sezonier al activităților, care favorizează încălcarea legislației muncii.

Inspectorii au verificat respectarea relațiilor de muncă, condițiile de securitate și sănătate în muncă, într-un domeniu care utilizează frecvent lucrători sezonieri sau personal angajat prin agenți de muncă temporară.

51 de cazuri de muncă la negru

Conform raportului, specificul sezonier determină, în multe cazuri, minimalizarea riscurilor de accidentare și ignorarea obligațiilor legale privind siguranța angajaților.

În urma celor 1.205 controale efectuate în domeniul relațiilor de muncă, au fost identificate 51 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Inspectorii au aplicat 454 de sancțiuni contravenționale, dintre care 204 amenzi, în valoare totală de 2.374.000 de lei.

De asemenea, au fost dispuse 1.462 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

Controale, amenzi, sancțiuni

În ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, au fost realizate 911 controale, soldate cu 988 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 104 au fost amenzi, în valoare totală de 595.000 de lei, iar pentru remedierea deficiențelor au fost dispuse 1.122 de măsuri.

Controalele au vizat inclusiv siguranța echipamentelor care pot pune în pericol viața lucrătorilor, precum centralele termice, lifturile, hotele sau buteliile, dar și prevenirea riscurilor de incendiu prin verificarea mentenanței coșurilor de fum.

Controalele Inspecției Muncii își propun creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor

Raportul a fost avizat de Mihai Uca, inspector general de stat adjunct al Inspecției Muncii, care subliniază necesitatea intensificării controalelor în acest sector, având în vedere incidența ridicată a muncii nedeclarate.

Potrivit instituției, obiectivul principal rămâne creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și lucrătorilor privind respectarea legislației și asigurarea unor condiții de muncă sigure.