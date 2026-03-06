Muncă la negru: 244 de persoane fără documente, găsite de inspectorii de muncă într-o săptămână

În perioada 23 – 27 februarie 2026, Inspecția Muncii a făcut, la nivel național, 2.406 controale, dintre care 1.624 au vizat Relațiile de muncă și 782 Securitatea și sănătatea în muncă. În urma verificărilor, au fost dispuse 3.202 de măsuri de remediere.

De asemenea, au fost aplicate 1.404 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 993. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a însumat 6.982.500 de lei, cea mai mare parte a acestora fiind în zona Relațiilor de muncă (6.239.500 lei).

În ceea ce privește combaterea muncii la negru, au fost depistate 244 de persoane care prestau muncă nedeclarată.

Printre neconformitățile identificate s-au numărat utilizarea muncii nedeclarate, încălcarea de către angajator a prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, primirea la muncă a unui salariat cu depăşirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parţial sau neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.