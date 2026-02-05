Prima pagină » Social » Primăria Capitalei: Amenzile pentru călătorii fără bilet se aplică și în cazul noilor buletine electronice

Primăria Capitalei: Amenzile pentru călătorii fără bilet se aplică și în cazul noilor buletine electronice

Călătorii care circulă fără bilet sau abonament pot fi sancționați chiar dacă dețin noile cărți de identitate electronice.
Primăria Capitalei: Amenzile pentru călătorii fără bilet se aplică și în cazul noilor buletine electronice
Maria Miron
05 feb. 2026, 03:20, Social

Anunțul a fost făcut de Primăria Municipiului București, după ce în spațiul public au apărut informații despre probleme tehnice în aplicarea amenzilor pentru călătorii care folosesc noile cărți de identitate electronice.

„Nu urcați în mijloacele de transport în comun fără să plătiți călătoria! Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”, a transmis miercuri instituția, într-o postare pe rețelele sociale.

Primăria: Datele pot fi verificate în sistem

Potrivit Primăriei, controlorii STB desfășoară verificări în teren alături de Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București, iar datele necesare aplicării sancțiunilor pot fi verificate rapid în sistem.

„Controlorii STB merg pe teren alături de colegii de la Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București și verifică rapid în sistem CNP-ul. Adresa de domiciliu apare, iar procesul verbal este încheiat numaidecât”, a precizat instituția.

Amenzi de până la 500 de lei

Reprezentanții municipalității au menționat că echipele mixte au desfășurat controale și în cursul zilei de miercuri, în autobuze, troleibuze și tramvaie. Potrivit acestora, controlorii colaborează frecvent cu polițiștii locali, al căror sprijin este solicitat în special în situațiile în care călătorii depistați fără bilet devin recalcitranți sau refuză să se legitimeze.

„Suprataxa, pentru neplata călătoriei, este de 80 de lei, pe loc. Cât abonamentul pe o lună. Cine refuză suprataxa, primește o amendă cuprinsă între 300 și 500 de lei. Aceasta se poate plăti ulterior și presupune întocmirea unui proces verbal”, a transmis municipalitatea.

În prezent, prețul unei călătorii cu transportul public în București, operat de STB, este de 3 lei.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
Ce a pățit o femeie care s-a așezat câteva minute la clasa întâi, pe un loc liber, într-un tren
Gandul
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Cancan
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport
A stat trei luni în izolare totală și a fost forțată să privească torturarea fratelui său. „Aveam sentimentul că eram îngropată de vie”
Libertatea
Greșeala banală care îți umflă factura la căldură. Cum poți economisi până la 15% în timpul iernii?
CSID
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor