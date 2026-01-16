Jandarmeria: Încă 4 amenzi după protestul din Piața Victoriei

Două dintre sancțiunile contravenționale au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Celelalte două au fost date conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Două sesizări penale pentru ultraj

Sesizarea organelor de urmărire penală a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 371 din Codul Penal al României, care reglementează infracțiunea de ultraj.

În total, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat opt sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.100 de lei.

Verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.