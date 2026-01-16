Prima pagină » Social » Jandarmeria: Încă 4 amenzi după protestul din Piața Victoriei

Jandarmeria: Încă 4 amenzi după protestul din Piața Victoriei

Jandarmeria anunță aplicarea a încă patru amenzi în urma protestului de joi din Piața Victoriei. Amenzile suplimentare sunt în valoare totală de 2.700 de lei, iar jandarmii au mai întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală.
Jandarmeria: Încă 4 amenzi după protestul din Piața Victoriei
Andreea Tobias
16 ian. 2026, 18:55, Social

Două dintre sancțiunile contravenționale au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Celelalte două au fost date conform Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Două sesizări penale pentru ultraj

Sesizarea organelor de urmărire penală a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 371 din Codul Penal al României, care reglementează infracțiunea de ultraj.

În total, jandarmii au întocmit două acte de sesizare a organelor de urmărire penală și au aplicat opt sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.100 de lei.

Verificările continuă pentru identificarea și sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cum funcționează ”mafia parafelor” de radiologie din unele clinici private
G4Media
Cel mai ieftin oraș din România în ianuarie 2026. O garsonieră costă doar 4.000 €
Gandul
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
Libertatea
Din ianuarie 2026, o categorie de români vor primi bani mai mulți la pensie! Recalcularea aduce creșteri pentru beneficiari
CSID
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Promotor