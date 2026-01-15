Câteva mii de protestatari în Piața Universității la „protestul împotriva Legii Vexler”, organizat de Claudiu Târziu și susținut de AUR

Oamenii s-au adunat în Piața Universității și strigă: „Unitate națională”, „Eminescu” și „Călin Georgescu este președinte”.
Zeci de agenți de ordine supraveghează mitingul. Jandarmii au format un cordon de protecție în jurul protestatanților.
La un moment dat, circulația a fost blocată pe Bulevardul Magheru, către Piața Romană.
„Suntem mulți, suntem uniți și suntem puternici”, a spus George Simion, în discurs.
Acesta le-a mulțumit participanților pentru prezență, în ciuda frigului.
Programul protestului este:
între orele 17.30-18.30, adunarea participanților în Piața Universității – esplanada statui
între orele 18.30-18.45, scurte alocuțiuni în Piața Universității – esplanada statui
între orele 18.45-19.30, deplasarea participanților se va realiza pe banda I de circulație, pe următorul traseu: Piața Universității (esplanada statui) – travers în dreptul Muzeului Municipiului București – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Magheru – stânga str. George Enescu – stânga str. Nicolae Golescu – str. Episcopiei – trotuarul din fața parcului Ateneului Român
între orele 19.30-19.40, scurte alocuțiuni și depuneri de coroane pe trotuarul din fața parcului Ateneului Român
între orele 19.40-20.30, defluirea totală a participanților pe următorul traseu: str. Benjamin Franklin – stânga Bd. Magheru – Piața Romană – Bd. Lascăr Catargiu – punct final trotuarul adiacent intersecției Bd. Lascăr Catargiu cu Bd. Iancu de Hunedoara.
Legea „Vexler” înăsprește pedepsele pentru fascism, legionarism, rasism sau xenofobie.