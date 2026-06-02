Petrișor Peiu: Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat marți că formațiunea pe care o reprezintă nu va vota un viitor guvern decât dacă acesta este condus de un premier desemnat de partid.
ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
02 iun. 2026, 15:45, Politic
Condițiile AUR pentru a intra la guvernare

Liderul senatorilor AUR a clarificat că formațiunea va vota exclusiv un cabinet în fruntea căruia se va afla un membru al propriului partid, respingând alte variante. 

„AUR va vota un guvern care este condus de un premier AUR. Nu va vota alte guverne și din care face parte, evident. Condiția pe care noi am pus-o pentru a participa la un eventual guvern este de a avea prim-ministrul și de a avea certitudinea că anumite puncte esențiale din programul de guvernare sunt exact inversul măsurilor pe care le-a luat guvernul Bolojan”, a declarat Peiu marți într-o conferință de presă. 

În cadrul aceleiași conferințe de presă, deputatul AUR, Ștefăniță Avramescu, a explicat că formațiunea se va pronunța în momentul în care va veni o propunere oficială de la Palatul Cotroceni. 

„Aşteptăm o nominalizare din partea domnului preşedinte de aproape 4 săptămâni de zile. Despre domnul Tomac sunt speculaţii de aproape două săptămâni. Aşadar, până când nu avem o propunere, nu avem pe ce anume să ne pronunţăm”, spune deputatul. 

Varianta Eugen Tomac, respinsă

Peiu a exclus și susținerea parlamentară pentru un eventual executiv condus de Eugen Tomac: „Nu votăm un guvern care are un alt premier decât un premier AUR. Nu votăm un guvern în care nu suntem parte și, așa cum a spus și colegul meu, nu votăm un guvern condus de un independent care e europarlamentar reprezentând un partid. Domnul Tomac este membru al unui partid. Partidul respectiv a candidat și la alegerile europarlamentare, și la alegerile parlamentare. A obținut un număr de voturi, a spus colegul meu aici, cred că 1,8%, parcă. Deci este un om politic. Odată ce faci parte dintr-un partid, cum să fii independent?”. 

Avramescu a calificat o eventuală  desenare a lui Eugen Tomac drept: „ciudată”, subliniind nevoia formării unui guvern politic. 

„Este puțin ciudat, totuși, ca președintele unui partid care la ultimele alegeri n-a reușit să aibă nici 2% măcar din numărul voturilor să fie propunere de prim-ministru. Ca să fie foarte clar, nu de guvern tehnocrat are nevoie România la ora actuală. Este nevoie de un guvern care să aibă o asumare politică, nu de tehnocrati”, a mai declarat deputatul. 

