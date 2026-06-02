Facultatea de Istorie se opune eliminării Istoriei de la Bacalaureat: „O eroare pedagogică și strategică majoră”

Facultatea de Istorie a Universității din București solicită Ministerului Educației și Parlamentului să reevalueze noile orientări privind examenul de Bacalaureat și să mențină Istoria ca probă scrisă obligatorie pentru profilul umanist, specializarea Filologie, și pentru profilul vocațional.
Iulian Moşneagu
02 iun. 2026, 18:16, Social
Facultatea de Istorie a transmis un memoriu oficial Ministerului Educației și Cercetării și Parlamentului României, în contextul noilor orientări privind structura examenului de Bacalaureat (orizont 2030).

Potrivit instituției, disciplina Istorie ar urma să își piardă statutul de probă obligatorie pentru elevii de la profilul umanist, specializarea Filologie, și pentru cei de la profilul vocațional.

Eliminarea disciplinei Istorie din rândul probelor scrise obligatorii pentru aceste profiluri reprezintă o eroare pedagogică și strategică majoră, cu implicații severe asupra formării civice, intelectuale și identitare a tinerelor generații”, a scris Facultatea de Istorie.

Devalorizarea profilului umanist

În memoriu, Facultatea de Istorie afirmă că această măsură ar duce la „devalorizarea profilului umanist și a specializării Filologie”.

„Gândirea și cunoașterea istorică reprezintă nucleul dur al educației umaniste europene. Este de neînțeles cum absolvenții specializării Filologie – o componentă structurală a profilului umanist – ar putea finaliza studiile liceale fără a susține o probă scrisă la Istorie”, se arată în document.

Reprezentanții facultății susțin că eliminarea disciplinei „care oferă contextul critic și factual al evoluției societății românești și universale este o decizie complet eronată”.

Facultatea mai arată că Istoria nu înseamnă doar memorarea unor date, ci contribuie la dezvoltarea gândirii critice, a capacității de analiză și a discernământului.

Într-un context global dominat de proliferarea dezinformării, a propagandei și a fenomenului de fake news, privarea elevilor din zonele umanistă și vocațională de obligativitatea acestei discipline la examenul de maturitate îi lasă vulnerabili în fața manipulării sociale”, se mai arată în memoriu.

„O Românie Educată nu poate fi construită prin restrângerea cunoașterii propriului trecut”

Facultatea de Istorie invocă și pericolul extremismului, susținând că răspunsul sistemului educațional nu ar trebui să fie restrângerea evaluării istorice, ci transformarea acesteia într-un pilon al formării cetățenești.

Potrivit documentului, elevii claselor a XI-a și a XII-a „devin majori și cetățeni cu drept de vot”, iar fără o evaluare serioasă a cunoștințelor istorice, capacitatea lor de a înțelege riscurile derapajelor democratice ar fi diminuată.

Instituția mai susține că România s-ar afla în contradicție cu bunele practici europene, în condițiile în care, „în majoritatea statelor Uniunii Europene”, Istoria are un rol important în formarea civică.

Facultatea de Istorie cere Ministerului Educației și Parlamentului „reevaluarea acestei decizii” și propune „păstrarea probei scrise obligatorii la disciplina Istorie în cadrul examenului de Bacalaureat atât pentru specializarea Filologie, cât și pentru profilul vocațional”.

Educația istorică reprezintă o garanție a securității democratice și culturale a societății românești. O «Românie Educată» nu poate fi construită prin restrângerea cunoașterii propriului trecut și prin eliminarea spiritului critic din cadrul examenelor naționale fundamentale”, a subliniat Facultatea de Istorie a Universității din București.

