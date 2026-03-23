Simulare Bacalaureat 2026: Peste 114.000 de elevi s-au prezentat la proba scrisă de Limba și literatura română

Ministerul Educației anunță, luni, că la simularea examenului național de Bacalaureat 2026, la proba de Limba și literatura română, s-au prezentat peste 114.600 de elevi. Simularea a fost organizată în 1.368 de unități de învățământ, respectiv 95.87% din totalul unităților de învățământ care organizează examenul de bacalaureat.

Peste 23.100 de elevi de clasa a XII-a nu s-au prezentat, luni, la proba scrisă de Limba și literatura română. Șase elevi au fost eliminați din examen pentru tentativă de fraudă.

La ora 15:00, Ministerul Educației a publicat, pe site-ul dedicat subiecte.edu.ro, subiectele și baremele de corectare pentru proba de Limba și literatura română din cadrul simulării Bacalaureatului 2026. Acestea pot fi consultate AICI.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2026 continuă marți, 24 martie, cu proba obligatorie a profilului, respectiv Matematică (pentru profilul Real), și Istorie (pentru profilul Uman).

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Notele obținute la probă pot fi consemnate, în mod excepțional, în catalog, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui.