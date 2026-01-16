Bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” în timpul protestului AUR a fost sancționat. Ce amendă a primit

Bărbatul care a proiectat cu laserul, pe o clădire, mesajul „Marș la Moscova”, la protestul de joi seara din Piaţa Universităţii, a fost amendat cu 1.000 de lei, anunță vineri Jandarmeria Capitalei.

„În contextul adunării publice din data de 15.01.2025, din Piața Universității, pe timpul deplasării manifestanților, un bărbat a proiectat un mesaj pe o clădire, stârnind indignarea celorlalți participanți la adunarea publică. (…) Astfel, bărbatul în cauză a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei, în conformitate cu prevederile art. 26, lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, cu modificările și completările ulterioare”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Un videoclip publicat de Lupii Tricolori pe pagina de Facebook arată cum un bărbat își oprește motocicleta în zona în care avea loc manifestația și a proiectat, pe fațada unei clădiri din Piața Universității, mesajul „Marș la Moscova”.

După ce bărbatul a proiectat mesajul, câțiva dintre protestatari l-au huiduit și au vrut să vină către el, dar au fost împiedicați de jandarmi. Totodată, forțele de ordine i-au solicitat acestuia să părăsească zona, iar el s-a conformat și la scurt timp a plecat.

Câteva mii de persoane au participat, joi seară, la manifestația împotriva Legii Vexler, organizată de Claudiu Târziu și susținută de AUR.