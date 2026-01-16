Theodor Paleologu, reacție după amenda primită de bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova” în Piața Universității

Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a reacționat vineri pe Facebook după ce Jandarmeria Capitalei a anunțat că bărbatul care a proiectat cu laserul mesajul „Marș la Moscova” pe o clădire din Pieței Universității a fost amendat cu 1.000 de lei.

Evenimentul a avut loc joi seara, în timpul unui manifestații împotriva Legii Vexler, organizată de Claudiu Târziu și susținută de AUR.

În mesajul său, Theodor Paleologu a criticat în mod dur decizia autorităților de a sancționa gestul respectiv al bărbatului. Fostul ministru a afirmat că mesajul proiectat a fost cel mai relevant moment al manifestației.

„Cel mai notabil moment de la mitingului de ieri al extremiștilor noștri nu a fost nici unul dintre discursurile debile ale demagogilor de serviciu, ci mesajul proiectat de un cetățean curajos pe numele lui Adrian Bazavan: «Marș la Moscova»”, a scris Theodor Paleologu.

Theodor Paleologu s-a declarat indignat de reacția forțelor de ordine de a-l sancționa pe bărbat, calificând amenda oferită bărbatului drept un abuz.

„Sînt scandalizat de faptul că polițiștii nu au găsit nimic mai bun decît să-l amendeze și voi dona o sumă pentru a-l ajuta să plătească amenda”, a precizat Paleologu.

Acesta a precizat că speră că bărbatul amendat va contesta decizia în instanță. El a descris sancțiunea ca fiind „stupidă și abuzivă”.

„Iar data viitoare va trebui să răspundem printr-o contramanifestație antifascistă”, a mai spus Theodor Paleologu.