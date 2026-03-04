Prima pagină » Social » 70% dintre joburile pentru candidați fără studii superioare afișează salariul în anunțuri / Angajatorii se pregătesc pentru directiva europeană privind transparența salarială

Angajatorii care recrutează pentru poziții entry level sau pentru candidați fără studii superioare au început să crească nivelul de transparență salarială în anunțurile de angajare, pe măsură ce se apropie momentul implementării directivei europene care va obliga companiile să afișeze salariul în ofertele de job.
Luiza Moldovan
04 mart. 2026, 10:07, Social

Potrivit datelor platformei de recrutare iajob.ro, dedicată candidaților fără studii superioare și operată de eJobs România, aproximativ 70% dintre anunțurile de angajare publicate în prezent includ salariul oferit.

„Asistăm la un fenomen interesant, în care piața pare deschisă și pregătită pentru transparență salarială doar pe un eșalon – cel al pozițiilor entry sau pentru care nu este nevoie deloc de experiență profesională și, în multe cazuri, nici de studii superioare”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs, cea mai mare platformă de recrutare online din România.

pentru entry-level, componenta financiară este decisivă

Potrivit acestuia, unul dintre motive este faptul că pentru candidații entry-level componenta financiară este decisivă, aceștia fiind dispuși să schimbe locul de muncă pentru diferențe salariale relativ mici.

„Sunt joburi care se adresează unor candidați pentru care aspectul financiar este extrem de important și sensibil. Ei sunt dispuși să facă o schimbare de angajator și pentru 10% în plus la salariu”, a explicat Badea.

Salarii între 3.500 și 5.700 de lei pentru joburile entry level

Cele mai multe anunțuri cu salariul publicat se regăsesc în domenii precum producție, retail, turism, transport și logistică sau industria alimentară.

Nivelurile salariale variază în funcție de poziție:

  • operator în producție: 4.300 – 4.800 lei/lună
  • curier: 4.400 – 5.700 lei/lună
  • lucrător comercial: aproximativ 4.200 lei/lună
  • lucrător în depozit: 3.500 – 4.000 lei/lună
  • șofer: 3.800 – 4.600 lei/lună
  • poziții în turism sau industria alimentară: 3.500 – 4.500 lei/lună

Majoritatea joburilor nu cer experiență

Datele platformei arată că 76% dintre joburile publicate nu cer experiență profesională, iar distribuția acestora indică o pondere mare a pozițiilor pentru candidați cu calificare redusă.

„44,2% dintre joburi sunt destinate muncitorilor necalificați, 32% celor care au liceul absolvit, 15% celor cu studii superioare și aproape 9% muncitorilor calificați”, a precizat Bogdan Badea.

Acesta subliniază că lipsa cerinței de experiență nu înseamnă că posturile sunt dedicate exclusiv tinerilor aflați la început de carieră.

„Se adresează și celor care au experiență acumulată fie în alte domenii, fie în același domeniu, dar care sunt dispuși să lucreze pe poziții entry level”, a explicat el.

Bucureștiul domină oferta de locuri de muncă

Cele mai multe joburi sunt disponibile în București, urmat la distanță de Cluj-Napoca.

În topul orașelor cu cele mai multe oportunități se mai regăsesc Brașov, Iași, Timișoara, Oradea și Craiova, dar și orașe mai mici precum Râmnicu Vâlcea, Suceava sau Bacău.

În prezent, aproximativ 7.500 de locuri de muncă sunt disponibile pe iajob.ro, iar peste 23.000 pe eJobs.ro.

Diferențe mari de transparență între tipurile de joburi

La nivelul întregii platforme eJobs, unde oferta include și poziții specializate sau de senioritate, doar 35% dintre anunțurile de angajare afișează salariul.

„Asta ne arată că există diferențe clare de abordare a transparenței în funcție de tipul de job scos în piață. Cu cât crește nivelul de specializare sau de senioritate, cu atât mai puțin dispuși sunt angajatorii să posteze și salariul”, a concluzionat Bogdan Badea.

Directiva europeană privind transparența salarială, care va intra în vigoare în a doua jumătate a anului, va obliga angajatorii să includă nivelul salarial sau intervalul de salarizare în anunțurile de recrutare.

