UE oferă un salariu de aproape 6.800 de euro și un post permanent. Ce este concursul AD5

O carieră în cadrul UE oferă stabilitate pe termen lung, beneficii substanțiale și un salariu de început ce poate ajunge la 6.758 de euro brut lunar. Cu toate acestea, concurența este acerbă: mai puțin de 3% dintre aspiranți vor reuși să ajungă pe lista finală a candidaților selectați, arată Euronews.

1.490 de poziții pe lista de rezervă

Concursul are ca scop crearea unei liste de rezervă cu 1.490 de candidați eligibili. Din acest grup, se estimează că aproximativ 750 de persoane vor ocupa efectiv posturi permanente în cadrul Comisiei Europene sau al altor organisme europene.

Procesul de selecție este structurat pe multiple etape online, concepute pentru a identifica cei mai potriviți candidați. Acestea includ teste de raționament verbal, numeric și abstract, verificarea nivelului de cunoștințe despre Uniunea Europeană, evaluarea competențelor digitale esențiale și probe de redactare axate pe politici publice.

De ce reia UE recrutările la acest nivel?

Relansarea concursului AD5 survine într-un moment strategic pentru administrația europeană. Sub președinția Ursulei von der Leyen, Comisia Europeană își propune să atragă o nouă generație de specialiști. Un motiv major este retragerea iminentă a unui număr considerabil de oficiali de rang înalt, care se apropie de vârsta de pensionare.

Bruxelles-ul urmărește să consolideze expertiza în arii cheie, cum ar fi tranziția ecologică, securitatea cibernetică, economia digitală și politica externă, concomitent cu întărirea competențelor digitale în rândul personalului.

Ce presupune cariera de funcționar UE

Funcționarii selectați prin concursul AD5 își încep activitatea la nivel de administrator de intrare. Rolurile lor sunt diverse și esențiale, incluzând participarea la formularea și implementarea politicilor europene, analiza cadrului legislativ, inițierea de negocieri și asigurarea coordonării interinstituționale.

Pe lângă o remunerație atractivă, avantajele unei cariere europene includ stabilitatea profesională, oportunități continue de avansare, indemnizații suplimentare (care variază în funcție de situația familială sau de relocare) și accesul la un sistem de pensii propriu, solid.

Termen-limită și calendar

Perioada de înscriere este deschisă până la data de 10 martie. Candidații care vor parcurge cu succes toate etapele procesului de selecție ar putea începe să își exercite funcțiile în următorii doi ani, un interval dependent de ritmul procedurilor administrative și de nevoile specifice ale instituțiilor europene.

Pentru numeroși tineri profesioniști de pe continent, concursul AD5 reprezintă nu doar o oportunitate de carieră extrem de competitivă, ci și una dintre cele mai prestigioase la nivel european.