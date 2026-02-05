Muncitorii și candidații fără studii superioare – campioni la schimbarea locurilor de muncă

Anul 2026 a început cu o intensificare vizibilă a interesului pentru schimbarea locului de muncă, reflectată într-o creștere generalizată a numărului de aplicări pe toate domeniile de activitate.

Cei mai activi candidați au fost însă cei din segmentul blue collar – muncitori fără studii superioare – care au generat cifre record atât pe eJobs.ro, cât și pe iajob.ro, platforma lansată de eJobs România special pentru angajările rapide, fără CV și fără etapele clasice ale recrutării.

Creștere evidentă a traficului pe platformele de recrutare

Potrivit eJobs, încă din primele zile ale anului s-a înregistrat o creștere accentuată a traficului pe platformele de recrutare, semn că tot mai mulți candidați au început să prospecteze piața muncii. Acest interes s-a transformat rapid în aplicări concrete.

Comparativ cu luna decembrie 2025, traficul pe iajob.ro a crescut cu aproape 65%, iar numărul de aplicări a avansat cu 51% – un nivel ridicat chiar și pentru luna ianuarie, cunoscută tradițional drept una dintre cele mai active perioade din an în materie de recrutare.

Ofertă mare de locuri de muncă

„Am văzut, în primă fază, o creștere exponențială a traficului pe platformă, ceea ce ne-a arătat că există un număr mare de candidați aflați în prospectarea pieței, după care a venit rapid și ecoul resimțit în aplicări”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Creșterea interesului candidaților a fost însoțită și de o ofertă mai mare de locuri de muncă.

În luna ianuarie, angajatorii au publicat pe iajob.ro tot mai multe poziții entry-level, pentru care nu este necesară o experiență mai mare de doi ani.

Astfel, 72% dintre joburile disponibile se adresează candidaților fără experiență, 17% celor cu maximum doi ani de experiență, 9,6% celor cu 3–5 ani, iar puțin peste 1% vizează candidați cu un nivel de senioritate de până la 7 ani.

Muncitorii necalificați sunt cei mai căutați

Din punctul de vedere al pregătirii, cei mai căutați sunt muncitorii necalificați, care reprezintă 66,6% din totalul joburilor postate, urmați de absolvenții de liceu (19%) și muncitorii calificați (12%).

În schimb, cererea pentru studenți și absolvenți de studii universitare sau postuniversitare este semnificativ mai redusă pe acest segment al pieței.

Procesul de aplicare joacă un rol esențial în atragerea acestor candidați.

Simplitatea, rapiditatea și contactul direct cu angajatorul sunt criteriile decisive, la care se adaugă, tot mai frecvent, transparența salarială.

„Candidații vor să ardă etape și să se angajeze cât mai repede”

„Ei preferă să ia legătura direct cu angajatorul, iar canalul de comunicare preferat este WhatsApp”, mai spune Bogdan Badea.

În prezent, 52% dintre joburile publicate pe iajob.ro au salariul afișat, un element care stimulează suplimentar aplicările.

Cele mai multe poziții disponibile pentru acest tip de candidați se regăsesc în domenii precum retail, servicii, industria alimentară, turism și transport–logistică.

Conform datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net pentru un job entry-level este de aproximativ 4.000 de lei pe lună.

În acest moment, pe iajob.ro sunt disponibile aproape 5.000 de locuri de muncă, cele mai multe în București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Craiova și Iași, confirmând dinamica accelerată a pieței muncii pentru segmentul blue collar la început de 2026.