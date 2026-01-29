Record absolut pe un site de joburi: un milion de aplicări doar în ianuarie

Un record de aplicări a fost înregistrat pe eJobs, site-ul unde mulți români își depun candidaturi ca să-și găsească joburi.

Asta e cu atât mai spectaculos, cu cât ianuarie a avut multe zile libere.

Au fost înregistrate aproximativ un milion de aplicări, cu aproape 15% mai mult față de ianuarie 2025, potrivit unui comunicat eJobs.

„Raportat la numărul de zile lucrătoare, vorbim despre o medie de 61 de aplicări pe zi, comparativ cu 55 de aplicări pe zi în ianuarie anul trecut”, explică Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Ce joburi sunt disponibile pentru 45+

Cei mai activi candidați provin din segmentul entry-level, categorie care include atât tineri aflați la primul loc de muncă, cât și persoane fără o specializare clară, compatibile cu joburi ce necesită maximum doi ani de experiență.

Aceștia aplică preponderent pentru poziții de lucrători comerciali, operatori call-center, operatori de producție, personal în turism și HoReCa, șoferi sau curieri.

„Pentru aceste roluri sunt eligibili atât candidați foarte tineri, fără experiență, cât și persoane de peste 45 sau chiar 50 de ani, care, deși au mulți ani de muncă în spate, nu au o specializare concretă”, adaugă Roxana Drăghici.

25 – 35 de ani au fost cei mai pro-activi în căutarea joburilor

La polul opus se află specialiștii cu peste cinci ani de experiență și managerii, care au generat 260.000 de aplicări din totalul de un milion înregistrat în ianuarie.

Din perspectiva vârstei, cei mai activi candidați au fost cei cuprinsi între 25 și 35 de ani, cu aproape 380.000 de aplicări.

Segmentul 18–24 de ani a înregistrat cu aproximativ 100.000 de aplicări mai puțin, în timp ce candidații de peste 45 de ani au avut circa 110.000 de aplicări.

Cei sub 18 ani au generat puțin sub 8.000 de aplicări

Interesul candidaților a urmat îndeaproape domeniile cu cele mai multe poziții disponibile.

Retailul conduce clasamentul, atât ca volum de angajări, cât și ca număr de aplicări, cu 330.000 înregistrate în luna ianuarie.

Urmează serviciile, call-center/BPO, sectorul financiar-bancar, IT și telecomunicațiile, precum și industria alimentară.

IT-ul nu mai e ce a fost

Se menține fascinația pentru IT, dar, totuși, se simte o scădere a entuziasmului. IT-ul nu mai angajează ca altădată.

„Fascinația pentru IT și telecom continuă inclusiv în rândul candidaților entry-level, deși majoritatea se orientează mai degrabă către companiile de telecomunicații. Totuși, vorbim despre domenii care nu mai au aceeași forță de angajare ca în anii anteriori”, se arată în comunicat.

Domeniile cu cele mai multe poziții

Cele mai puține aplicări au fost înregistrate în domenii precum imobiliarele, educația și trainingul, respectiv sport, beauty și spa.

În ceea ce privește angajatorii, aceștia au publicat peste 21.000 de joburi de la începutul lunii, cele mai multe în București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Oradea și Timișoara.

Domeniile care au scos cele mai multe poziții în piață sunt call-center/BPO, retail, servicii, industria alimentară, financiar-bancar, turism și transport/logistică.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile aproape 23.000 de locuri de muncă, la care se adaugă alte 3.500 de joburi listate pe iajob.ro, platforma dedicată angajărilor rapide, fără procesul clasic de recrutare.