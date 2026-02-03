Prima pagină » Social » Noile cărți de identitate electronice dau bătăi de cap STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi

Noile cărți de identitate electronice dau bătăi de cap STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi

Noile cărți de identitate electronice au creat o problemă neașteptată în transportul public din București. Sistemele de control ale STB nu sunt adaptate pentru aceste documente, iar lipsa cititoarelor pentru cip face imposibilă, în anumite cazuri, sancționarea călătorilor prinși fără bilet.
Noile cărți de identitate electronice dau bătăi de cap STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
Foto: ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Departamentul Social
04 feb. 2026, 00:26, Social

În momentul în care un pasager fără titlu de călătorie refuză suprataxa și solicită întocmirea procesului-verbal, controlorii se lovesc de o limitare tehnică: noile buletine nu au trecută adresa de domiciliu, informație necesară pentru completarea amenzii. Fără acces la datele din cip, sancțiunea nu poate fi aplicată, notează Digi24.

Potrivit datelor de la Evidența Populației, peste 125.000 de bucureșteni dețin deja cărți de identitate electronice. În lipsa infrastructurii necesare, aceștia nu pot fi amendați dacă sunt prinși circulând fără bilet sau abonament.

Reprezentanții STB recunosc dificultățile și susțin că situația este temporară.

Compania anunță, potrivit sursei citate, că, în perioada următoare, controlorii vor fi dotați cu echipamente care să permită citirea noilor documente de identitate, astfel încât procedurile de sancționare să poată fi reluate în mod normal.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Prima țară din lume care interzice portierele cu mâner ascuns la mașini. Ce mărci sunt vizate
Gandul
Decizia luată de Ilie Bolojan după ce Mihai Neșu s-a plâns de impozitul de 36.000 de euro
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Alexandru Nazare: „Am salvat ratingul României”. Marea promisiune pentru autostrada Moldovei
Libertatea
Anunț important pentru pensionari! Se dau până la 550 de lei în plus la pensie în 2026. Află dacă ești eligibil!
CSID
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor