Muncă la negru: Peste 500 de persoane fără forme legale în serviciile de ride-sharing din Constanța

Inspectorii de muncă au participat, în perioada 2-6 februarie 2026 la o campanie de verificare la nivel național, vizând respectarea normelor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Au fost făcute 1.834 de controale, în urma cărora au fost aplicate 1.122 de sancțiuni, iar valoarea amenzilor aplicate ajunge la 3.422.500 lei. De asemenea, pentru remedierea deficiențelor, inspectorii au dispus 2.361 de măsuri cu termene precise de implementare.

Potrivit Inspecției Muncii, acțiunile de control au scos la iveală cifre alarmante în ceea ce privește munca nedeclarată.

Din totalul de 577 de persoane identificate la nivel național prestând muncă nedeclarată, marea majoritate, 505 persoane, au fost depistate în județul Constanța, activând în domeniul serviciilor de ride-sharing.

În domeniul relațiilor de muncă, amenzile au totalizat 2.866.000 lei, fiind aplicate 198 de amenzi și 253 de avertismente.

Pe componenta de securitate în muncă, au fost realizate 680 de controale, soldate cu 671 de sancțiuni (91 de amenzi și 580 de avertismente) în valoare de 556.500 lei. Din cauza riscurilor grave de accidentare, inspectorii au dispus oprirea din funcțiune a 15 echipamente de muncă și au decis sistarea activității în două locuri de muncă.

„Siguranța angajaților și respectarea drepturilor contractuale nu sunt opționale. Numărul ridicat de sancțiuni și amenzile de peste 3,4 milioane de lei reflectă determinarea noastră de a elimina practicile ilegale de pe piața muncii și de a preveni accidentele de muncă prin măsuri drastice, inclusiv oprirea utilajelor neautorizate”, a subliniat Mihai Uca, inspector general de stat adjunct.