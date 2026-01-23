Constanța: Minor de 13 ani, agresat de un alt copil în zona unui loc de joacă. Poliția a deschis dosar penal

Vineri seara, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 1 au fost sesizați, de către reprezentanți ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, cu privire la faptul că la unitatea medicală s-ar fi prezentat un minor care ar fi fost agresat, anunță IPJ Constanța.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, potrivit relatărilor minorului de 13 ani, incidentul ar fi avut loc joi, în jurul orei 18.30, lângă un loc de joacă din municipiul Constanța. Minorul le-a spus polițiștilor că ar fi fost agresat de un alt copil, de aceeași vârstă, pe care îl cunoștea doar după prenume, fără a putea furniza alte date cu privire la identificarea acestuia.

În acest sens, cercetările au fost preluate de polițiștii din cadrul Secției 2, iar în urma investigațiilor efectuate, a fost identificat un minor, de 13 ani, bănuit de comiterea agresiunii.

În continuare, urmează a fi înștiințați reprezentanții D.G.A.S.P.C. Constanța, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun în urma acestui fapt.

În plus, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările privind acest caz sunt continuate de către polițiști, mai precizează IPJ Constanța.