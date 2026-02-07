Prima pagină » Social » Jaf la drumul mare asupra a doi vârstnici în Constanța

O femeie și un bărbat din Cernavodă au ajuns în arest preventiv după ce au atacat și jefuit două persoane în vârstă, apoi au fugit la Constanța. Polițiștii au recuperat întreaga sumă sustrasă.
Luiza Moldovan
07 feb. 2026, 11:41, Social

O femeie în vârstă de 26 de ani și un bărbat de 41 de ani au fost reținuți de polițiștii din Cernavodă, fiind suspectați de comiterea unei tâlhării calificate asupra a două persoane în vârstă de 57, respectiv 72 de ani.

Acțiunea a fost desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia.

Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Cernavodă, după comiterea faptei, cei doi suspecți ar fi fost transportați cu un autoturism în municipiul Constanța de către un bărbat în vârstă de 31 de ani.

În urma investigațiilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale i-au depistat pe cei doi presupuși autori pe raza municipiului Constanța.

Prejudiciul – recuperat integral

Cu ocazia controlului corporal efectuat asupra bărbatului de 41 de ani, a fost identificată suma de bani sustrasă prin violență de la cele două victime.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și restituit părților vătămate.

Femeia de 26 de ani și bărbatul de 41 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Astăzi, aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, cu propunere de sesizare a instanței de judecată în vederea arestării preventive.

Cercetările continuă față de bărbatul de 31 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la tâlhărie calificată.

