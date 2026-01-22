Camera de Comerț Constanța intră în era digitală: Crina, noul agent AI, se alătură echipei

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) face un pas important spre viitor și demonstrează că digitalizarea nu este doar un concept teoretic, ci o decizie strategică asumată. Instituția a implementat un agent AI dedicat mediului de afaceri, marcând un nou capitol în procesul de transformare digitală. Numele său este Crina, iar rolul său este de a facilita accesul rapid la informație pentru antreprenori și companii.

Într-un context economic în care viteza informației face diferența între dezvoltare și stagnare, CCINA Constanța a ales să adopte soluții inteligente și eficiente. Crina este un agent virtual disponibil permanent, pregătit să ofere răspunsuri clare și actualizate, fără birocrație inutilă și fără întârzieri. Noul „coleg digital” nu solicită pauze, nu intră în concediu și are mereu canalele de comunicare deschise pentru comunitatea de afaceri, notează stiriconstanta.ro.

Prin intermediul Crinei, antreprenorii pot obține informații actualizate despre serviciile oferite de CCINA Constanța, pot afla detalii despre evenimente, târguri, expoziții și misiuni economice, dar și despre cursuri de formare profesională, certificări și alte oportunități relevante pentru mediul de business. Totodată, agentul AI explică noutățile importante într-un limbaj accesibil, contribuind la reducerea stresului administrativ și la economisirea timpului.

Implementarea agentului AI confirmă faptul că tradiția și inovația pot coexista armonios. Cu o experiență solidă în sprijinirea mediului de afaceri local și regional, CCINA Constanța își consolidează poziția prin integrarea tehnologiei moderne în activitatea sa curentă. Crina nu înlocuiește echipa umană, ci o completează, oferind suport rapid și eficient și facilitând accesul direct la informația esențială.

Prin această inițiativă, CCINA Constanța demonstrează că a trecut la nivelul următor în relația cu antreprenorii. Comunicarea devine mai fluidă, informația circulă mai repede, iar companiile câștigă timp – cea mai valoroasă resursă din business. Odată cu integrarea Crinei, viitorul digital nu mai este un obiectiv îndepărtat, ci o realitate deja prezentă în activitatea instituției.