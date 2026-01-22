Sindicatul Hyundai avertizează: Roboții umanoizi ar putea provoca „șocuri pe piața muncii”

Într-o scrisoare internă, consultată de presă, sindicatul Hyundai a subliniat că nu va accepta introducerea roboților umanoizi fără un acord clar cu managementul. Reprezentanții angajaților susțin că tehnologia nouă ar putea provoca „șocuri de ocupare”. Există posibilitatea îngrijorătoare de a se ajunge la reducera forței de muncă umană în unitățile de producție, mai scrie Reuters.

Această reacție survine după ce Hyundai Motor Group a prezentat versiunea de producție a robotului umanoid Atlas la CES 2026 din Las Vegas. Atlas este dezvoltat de Boston Dynamics, o subsidiară a grupului Hyundai.

Hyundai Motor Group: obiective ambițioase pentru 2028

Hyundai a anunțat că intenționează să construiască o fabrică specializată. Aceasta va fi capabilă să producă până la 30.000 de roboți umanoizi anual până în 2028. Primii roboți ar urma să fie instalați într-o uzină din statul american Georgia, cu planuri de extindere la nivel global.

Pe piața de capital, investitorii au primit vestea cu entuziasm, acțiunile Hyundai atingând niveluri record. Totuși, acest optimism bursier contrastează cu temerile angajaților, care percep automatizarea drept o amenințare directă la stabilitatea locurilor de muncă.

Îngrijorări legate și de mutarea producției în SUA

Pe lângă problema roboților, sindicatul a criticat și mutarea unei părți din producție în Statele Unite. Noua fabrică din Georgia, care va ajunge la o capacitate de 500.000 de vehicule pe an până în 2028, este văzută ca un risc pentru uzinele din Coreea de Sud. Iar acest lucru se poate întâmpla în special în contextul tarifelor comerciale americane.

Deocamdată, conducerea Hyundai nu a comentat oficial avertismentele sindicale. Cert este că disputa dintre automatizare și protecția locurilor de muncă devine tot mai vizibilă, pe măsură ce industria auto accelerează tranziția către roboți și inteligență artificială.