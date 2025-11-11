Prima pagină » Economic » Ministrul Energiei a făcut anunțul: „Aplicăm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil” / Ivan: România trebuie să preia controlul asupra companiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România aplică sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil și că nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane.
Laura Buciu
Laura Buciu
11 nov. 2025, 20:56, Economic

„Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili”, spune, marți seara, pe Facebook, ministrul Ivan.

Acesta a reiterat că nu va solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane.

„Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene. România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, adaugă Ivan.

Sancțiunile impuse de Statele Unite asupra Lukoil și filialelor sale urmăresc blocarea veniturilor care alimentează economia de război a Rusiei. Deși în România nu se folosește țiței rusesc, activitățile ar putea fi afectate, întrucât sancțiunile americane se aplică tuturor entităților controlate în proporție de cel puțin 50% de companiile vizate. În aceste condiții, autoritățile române trebuie să decidă rapid dacă permit vânzarea activelor, intervin direct sau continuă activitatea asumându-și riscurile generate de sancțiuni.

 

