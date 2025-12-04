Este interesată compania-mamă a OMV Petrom de preluarea rafinăriei și benzinăriilor Lukoil din România? Răspunsul oficialilor din Austria

Compania-mamă a OMV Petrom, cu sediul central la Viena, a răspuns, la solicitarea Mediafax dacă intenționează și, în caz că da, dacă a demarat negocieri oficiale pentru achiziția activelor Lukoil din România sau chiar la nivel global, după ce gigantul rus a ajuns vizat de sancțiunile Statelor Unite ale Americii.

„Multe mulțumiri pentru solicitarea trimisă. Vă rugăm să rețineți că nu comentăm pe marginea subiectului menționat de dumneavoastră”, au transmis oficialii departamentului de relații cu mass media internaționale a OMV, la solicitarea Mediafax.

Traseul negocierilor

Solicitarea a venit în contextul în care ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat oficial, marțea trecută, la întrebarea jurnaliștilor, că trei companii își exprimaseră i-au exprimat intenția să cumpere activele gigantului rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, din România. Este vorba de rafinăria Petrotel Ploiești – oprită pentru mentenanță de la jumătatea lunii octombrie – și rețeaua de aproximativ 300 de benzinării din țară.

„În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul. Încă de acum câteva săptămâni am fost notificați, suntem în legătură cu ei și urmează să se parafeze această tranzacție între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacție să fie făcută cât mai rapid”, a declarat Bogdan Ivan, la întrebările jurnaliștilor în cadrul celei de-a șaptea ediții a Romanian International Energy Conference(RIEC) 2025.

La întrebarea Mediafax, ministrul a detaliat că potențialii cumpărători poartă negocieri și la nivel global, și doar național.

„Negocieri care se poată în momentul de față și internațional. Sunt companii care au ofertat global, cei din Statele Unite au primit mai multe oferte la nivel național, sunt companii care sunt interesate să achiziționeze și a și activele din România, inclusiv companii românești, inclusiv din State, inclusiv din alte state membre ale Uniunii Europene, iar în momentul de față este evident că e o tranzacție între două companii private în care statul are puteri limitate de a interveni. În momentul de față, ceea ce facem noi să respectăm sancțiuni de SUA și să le implementăm la timp”, a declarat Bogdan Ivan

Cu aceeași ocazie, Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe și comerțului din Ungaria, a declarat, la întrebarea Mediafax, că MOL, firmă privată ungară, care cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă, poartă negocieri pentru cumpărarea activelor Lukoil.

„Înțelegem că există negocieri pentru achiziționarea Lukoil International. Dar situația este prematură pentru a face un comentariu dacă MOL ar fi implicată în achiziționarea Lukoil International. Ce vă pot spune este că MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă, deoarece am obținut o derogare din partea SUA în ceea ce privește sancțiunile impuse asupra livrărilor de petrol”, a declarat Peter Szijjarto.

Implicațiile unei potențiale achiziții

Grupul austriac OMV AKTIENGESELLSCHAFT deține pachetul majoritar de 51,15% și controlează compania OMV Petrom la care statul român deține, prin Ministerul Energiei, 20,69% din acțiuni.

De amintit că OMV Petrom deține Rafinăria Petrobrazi și a mai avut în portofoliu o rafinărie, Arpechim din Pitești, care funcționa pe țiței din import și nu avea acces direct la mare – rafinărie care a fost închisă în 2011.

Conform unui comunicat al companiei petroliere din 25 martie, decizia a fost luată din raţiuni economice.

„Cele două opţiuni evaluate până la acest moment pentru Arpechim au fost închiderea sau vânzarea. Propunerea închiderii permanente a Arpechim a venit după ce am depus toate eforturile pentru a identifica un cumpărător capabil să facă toate investiţiile necesare pentru operarea în siguranţă şi în mod sustenabil a rafinăriei. În plus faţă de provocările economice fundamentale – rafinărie mică, ineficientă şi fără ieşire la mare – mediul internaţional pentru această industrie constituie un context nefavorabil, cu mai multe rafinării închise sau urmând a fi închise în Europa, după încercări nereuşite de vânzare”, a declarat la acea dată Neil Anthony Morgan, membru al Directoratului Petrom, responsabil cu activitatea de rafinare.

Mai mult, în ceea ce privește rețeaua de peste 300 de benzinării a Lukoil, intenția de preluare a acestora ar putea ridica reale îngrijorări ale Consiliului Concurenței privind concentrarea pieței.

Datele publice arată că OMV Petrom asigurăm aproximativ 35% din necesarul de carburanți din România, unde operează în jur de 560 de stații de alimentare, și 780 în regiune, dacă sunt adunate și cele din Bulgaria, Moldova și Serbia.

Cât a investit OMV Petrom în România

OMV Petrom conduce în clasamentul de la Bursa de Valori București în ceea ce privește capitalizarea domestică, fiind pe al doilea loc în clasamentul general, după EBS, potrivit datelor BVB. Compania are, joi, după închiderea bursei, o capitalizare bursieră de 60,4 miliarde de lei

Într-un interviu exclusiv acordat Mediafax la finalul lunii octombrie, Christina Verchere declara că OMV Petrom este mai mult decât o companie energetică, ci face parte din structura economică și socială a României, unul dintre cei mai mari contribuabili, un investitor strategic și un partener de încredere pentru comunitățile din întreaga țară.

„În ultimele două decenii, am investit peste 20 de miliarde de euro și am contribuit cu aproximativ 44 de miliarde de euro la bugetul de stat, prin taxe și dividende”, a precizat CEO OMV Petrom.

În primele nouă luni din 2025, contribuția OMV Petrom la bugetul de stat a fost de aproximativ 12 miliarde lei, ceea ce reprezintă o sumă similară cu cea din primele 9 luni din 2024. În acest interval s-a plătit acționarilor dividendul de bază aferent profitului de anul trecut și s-a decis distribuirea celui de-al patrulea dividend special consecutiv, de 0,0200 lei/acțiune, ceea ce face ca dividendele totale să ajungă la 4 miliarde lei în 2025.

În total, statul român va încasa pentru profitul din 2024 peste 830 de milioane de lei aferente pachetului deținut.

Austria este al doilea cel mai mare investitor în România, după Germania, cu 13,9 miliarde de euro, fiind pe locul 6 în topul țărilor prin prisma valorii totale a investițiilor austriece, potrivit cifrelor oficialilor austrieci, furnizate Mediafax cu ocazia vizitei ministrului federal pentru afaceri europene și internaționale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, la Rafinăria Petrobraz, de la jumătatea lunii octombrie.

Cadru extins de aplicare a sancțiunilor

În contextul Lukoil, statul român a actualizat cadrulul național de aplicare a sancțiunilor internaționale, proiect pus în transparență de Ministerul Afacerilor Externe săptămâna trecută și adoptat de Guvern în ședința din 2 decembrie.

Ordonanța actualizează OUG 202/2008 pentru a permite Guvernului României să utilizeze instrumente de supraveghere specială și să aplice măsuri corective în domeniul sancțiunilor internaționale, în mod similar celor prevăzute pentru sancțiunile adoptate de UE, inclusiv în cazul sancțiunilor ONU și al sancțiunilor partenerilor strategici ai României. Astfel, actul normativ extinde domeniul de aplicare al OUG 202/2008 pentru a include aceste situații, permițând Guvernului să constate impactul economic semnificativ și să decidă instituirea supravegherii speciale, cu desemnarea unui supraveghetor și stabilirea atribuțiilor acestuia.

Potrivit Palatului Victoria, în anumite cazuri în care sancțiunile internaționale pot afecta economia României sau anumite sectoare cheie, ministerul de resort propune Guvernului instituirea instrumentului de supraveghere specială și desemnarea unui supraveghetor. Măsura poate fi revocată atunci când condițiile care au determinat-o au încetat sau nu se mai justifică.

Propunerea vizează dublul obiectiv de a asigura instrumentele necesare pentru a crește eficiența și impactul acestora de a opri din sursele de finanțare ale Rusiei în războiul de la granița noastră, precum și posibilitatea de a diminua impactul pe termen scurt asupra economiei naționale, potrivit Executivului.

„Opțiunile pentru activarea supravegherii speciale sunt la cererea companiei sau din oficiu, în baza deciziei Guvernului României, cu avizul CSAT”, a decis Executivul.