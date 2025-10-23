Acționarii OMV Petrom au aprobat și un dividend special în acest an. În total, statul român va încasa peste 830 de milioane de lei pentru pachetul deținut

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) a companiei OMV Petrom a aprobat, joi, distribuirea de dividende speciale de 1,2 miliarde de lei – respectiv 0,0200 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului.

„Acordarea acestui dividend special confirmă angajamentul OMV Petrom de a rămâne o companie atractivă pentru investitorii noștri. Ne propunem să menținem un echilibru sănătos între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții pe care le avem în derulare: Neptun Deep, unitatea SAF/HVO care va produce carburanți sustenabili la Petrobrazi, dezvoltarea portofoliului de energie electrică din surse regenerabile – proiecte care vor susține creșterea pe termen lung a companiei”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

Dividendul special, în valoare brută de 0,0200 lei/acțiune, se va plăti începând cu 3 decembrie 2025 către acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, 11 noiembrie 2025. Acesta se adaugă dividendului de bază în valoare de 0,0444 lei/acțiune, astfel că dividendul total în 2025 se ridică la 0,0644 lei/acțiune, ceea ce se traduce printr-un randament al dividendului de 9,1%.

Ce profit a avut OMV Petrom în 2024

OMV Petrom S.A. (SNP) este deținută în proporție de 51,15% de compania-mamă din Austria, OMV Aktiengesellschaft, 20,69 % de statul român, prin Ministerul Energiei, iar restul de persoane juridice (24,39%) și fizice (3,75%), conform datelor oficiale la 30 iunie 2024.

Conform politicii de dividende detaliată de directorul financiar, compania acordă un dividend de bază, care este unul progresiv, într-o creștere cuprinsă între 5% și 10% față de anul anterior. Pentru profiturile realizate anul trecut, OMV Petrom a decis o creștere de 7,5%, iar plata a început să fie deja făcută.

În 2024, profitul net al companiei a fost de 4,2 miliarde lei, la un nivel similar cu cel din 2023, de 4 miliarde de lei. Totalul dividendelor plătite în 2024 a fost de 4,4 miliarde lei, cel de bază și cel special.

Odată cu decizia de joi, valoarea totală a dividendelor aprobate în 2025 se ridică la circa 4 miliarde de lei, reprezentând 96% din profitul net și 62% din fluxul de trezorerie din activitatea de exploatare ale Grupului OMV Petrom din 2024.

Din această sumă, aproximativ 1,8 miliarde de lei vor reveni acționarilor români – estimare pe baza deținerii acestora de peste 44% din capitalul social la 31 decembrie 2024, potrivit grupului.

Peste 800 de milioane de lei vor fi distribuite în total către statul român, care deține, prin Ministerul Energiei, 20,7% din acțiunile OMV Petrom S.A.

Mai exact, statul român, prin Ministerul Energiei, deține 12.897.296.810 (20,6980 %).

La un simplu calcul aritmetic, pentru dividendul de bază, suma cuvenită statului este de 572.639.978,364 de lei, iar pentru cel special, de 257.945.936,2 de lei, ceea ce însemnă un câștig pentru stat – dincolo de taxe și tarife – de 830.585.914,564 de lei.

Care e contribuția anuală la buget

În cadrul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor au fost de asemenea aprobate documente de guvernanță corporativă: politica de remunerare actualizată, aplicabilă din 2026 și Regulile Interne ale Consiliului de Supraveghere actualizate. Aceste actualizări au fost făcute în vederea implementării noilor prevederi ale Codului Bursei de Valori Bucureşti, precum și cu bunele practici de piață.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 40 milioane bep în 2024.

Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV și Petrom.

Grupul este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 44 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2024. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 20 miliarde de euro.