Compania-mamă a OMV – Petrom estimează creșteri pe segmentul de gaze: „Se așteaptă ca Deep să dubleze producția anuală viitoare de gaze a țării”

Proiectul Neptun Deep, la care OMV – Petrom este operator și partener cu cotă egală alături de compania de stat Romgaz, își menține graficul de implementare și va intra în producție în 2027, a anunțat campania cu sediul în Viena.

OMV AKTIENGESELLSCHAFT controlează OMV – Petrom, la care deține 51,15%, iar statul român, prin Ministerul Energiei, cu 20,69%, alături de acționari persoane juridice, cu 24,39%, și persoane fizice, 3,75%.

Fiind o tehnologie importantă de legătură, gazul este considerat un factor cheie de creștere pentru OMV în segmentul energie, iar acest lucru este susținut de investiții mai mari în activități de explorare și producție, în combinație cu executarea unor proiecte de dezvoltare promițătoare, au transmis oficialii OMV luni.

Astfel, în regiunea nordică, OMV va continua să lucreze la oportunități de gaze, cum ar fi zona Haydn/Monn, adiacentă centrelor sale de producție existente din Norvegia.

„În România, se așteaptă ca proiectul Neptun Deep să dubleze producția anuală viitoare de gaze a țării, în timp ce OMV Petrom va continua să exploreze blocul Han Asparuh din largul Bulgariei. În Africa de Nord, OMV își extinde producția, în special în Libia”, potrivit austriecilor de la OMV.

Se așteaptă la creșterea producției de petrol și gaze

În plus compania a anunțat planul de a crește producția totală de petrol și gaze, în contextul unor obiective financiare și strategice actualizate, reflectând influența volatilității economice și geopolitice asupra afacerilor OMV.

Pentru a consolida în continuare reziliența financiară, OMV a precizat că își ajustează cheltuielile de capital organice cumulative cu un total de 5 miliarde euro între 2026 și 2030, îmbunătățește eficiența și își reduce riscurile de transformare prin ajustarea strategică a ritmului investițiilor sale durabile.

Astfel, OMV va optimiza alocarea de capital în segmentele sale combustibili și energie prin reducerea cheltuielilor de capital organice cu încă 1,5 miliarde de euro, reprogramarea anumitor proiecte sustenabile după 2030 pentru a echilibra riscurile și oportunitățile.

„OMV continuă să adere la o alocare disciplinată a capitalului în toate segmentele de afaceri. Gazele rămân un factor cheie al transformării agile a OMV, cu progrese semnificative planificate atât prin creștere organică, cât și anorganică. OMV își propune să își mărească capacitatea totală de producție de petrol și gaze la aproximativ 400 kboe/zi până în 2030”, potrivit companiei.

„Pe lângă creșterea organică și pentru a echilibra declinul natural, OMV urmărește activ oportunități anorganice pentru a consolida și optimiza în continuare portofoliul său de explorare și producție și pentru a poziționa compania ca un jucător puternic pe piața din Europa. O producție totală este estimată la aproximativ 400 mii barili echivalent petrol/zi și un prag de rentabilitate de <30 USD/bep până în 2030 prin creștere organică și fuziuni și achiziții specifice în Europa și în jurul ei”, arată compania. În strategia actuala nivelul este de 350 mii barili echivalent petrol/zi.