Când își propune Romgaz să finalizeze evaluarea pentru preluarea combinatului Azomureș. Răzvan Popescu: „Se lucrează pe toate palierele”

Achiziția combinatului Azomureș, una dintre investițiile avute în vedere de cel mai mare producător de gaze național, parte a strategiei de diversificare a activității, este în curs de evaluare în prezent, după ce contractul pentru serviciile de consultanță în acest sens a fost semnat pe 24 august.

Principalul acționar al Romgaz este statul român, prin Ministerul Energiei, care deține 2.698.230.800 acțiuni (70,0071%).

„Deja am avut întâlnirile on site și se lucrează pe toate palierele, economic, tehnic și de mediu”, a declarat Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, pentru Mediafax.

Contractul pe care conducerea Romgaz l-a semnat la finalul lunii trecute cu asocierea declarată câștigătoare la licitația publică are o durată de 12 luni, dar livrabilele au termen mai scurt.

„Targetul nostru este finalul anului, dar depinde de informațiile puse la dispoziție de vânzător și evident de analizele tehnice și economice”, a declarat Răzvan Popescu pentru Mediafax.

Mai mult, oferta câștigătoare este semnificativ mai mică față valoarea estimată a contractului de la momentul organizării licitație, după ce Romgaz a lansat o consultare a pieței în prealabil, după cum arată cifre oficiale publicate pe SEAP.

Astfel, Romgaz a făcut o economie de aproximativ 1,64 de milione de lei pentru contractul „Servicii de consultanță pentru evaluarea, negocierea si achiziția unor active/activelor ce concură la activitatea de producție a S.C. Azomureș S.A.”.

Acesta era estimat la lansarea din 14 aprilie la 5.486.003 lei, fără TVA, iar oferta declarată câștigătoare este de 3.840.000 de lei, fără TVA, a asocierii formate din TUV AUSTRIA ROMANIA (lider) și KPMG ADVISORY SRL.

Care e capacitatea de producție a combinatului

Azomureș este principalul producător de îngrășăminte chimice pentru agricultură din România, parte din grupul elvețian Ameropa din 2012, arată datelor oficiale. Platforma industrială, situată în Târgu Mureș, se întinde pe o suprafață de 100 de hectare și cuprinde un complex de instalații de producere a îngrășămintelor pentru agricultură – NPK, azotat de amoniu, nitrocalcar, uree granulată – și a unor produse industriale – melamină, uree tehnică, apă amoniacală, acid azotic și altele.

Potrivit companiei, capacitatea anuală de producție este de 1,8 milioane de tone de îngrășăminte, 75% din producție fiind livrată în piața locală, către distribuitori din România. Piața regională – Serbia, Ungaria, Bulgaria, Ucraina – reprezintă câteva dintre opțiunile pentru export, la fel și țări de pe alte continente. Combinatul Azomureş a fost închis spre finalul lui 2021, s-a redeschis în vara anului 2023, apoi a funcționat cu întreruperi și la capacitate redusă, din cauza prețurilor uriașe ale gazelor.

Traseul contractului

Contractul de achiziție a serviciilor a venit după ce Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Romgaz a aprobat, în ședința din 29 aprilie, achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare externă a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. necesare pentru achiziția activelor ce concura la activitatea de producție a AZOMUREȘ. Hotărârea a fost adoptată cu 91,08% din numărul total de drepturi de vot și 99,51% din totalul voturilor valabil exprimate.

Așa cum se arăta în caietului de sarcini, Romgaz, cel mai mare producător și principal furnizor de gaze naturale din România, vrea să își extindă activitatea, proces început în 2013 când a asimilat centrala termoelectrică de la Iernut, devenind astfel producător de energie electrică. Compania este partener egal în proiectul de exploatare a gazelor în perimetrul de mare adâncime din Marea Neagră, Neptun Deep, și vrea să intre și pe piața furnizării de gaze pentru consumatorii casnici.

„Romgaz și-a asumat prin Strategia 2021–2030, printre altele, creșterea cotei de piață și diversificarea portofoliului. În acest sens, Romgaz analizează posibilitatea de dezvoltare a afacerilor sale în domeniul industriei chimice, intenționând să achiziționeze o serie de active/activele ce concură la activitatea de producție a Azomureș S.A. (luând în calcul toate produsele pe care Azomureș S.A. le poate produce cu activele pe care le deține) – denumite în continuare «activele țintă» sau «perimetrul tranzacției»”, potrivit caietului de sarcini.