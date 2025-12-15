OMV Petrom și statul român: 1 leu redevență, 3,5 lei profit

La peste două decenii de la privatizarea OMV Petrom, subiectul redevențelor plătite statului român revine în prim-plan. Guvernul și compania au negociat recent o creștere de 40% a acestora. În schimb, acordurile petroliere onshore ale OMV Petrom au fost prelungite cu 15 ani.

Raportul redevențe-profit, în cifre

Datele anuale pentru ultimele două decenii, analizate de Ziarul Financiar, arată un raport de 1 la 3,5 între redevențele plătite statului și profitul net realizat de companie. Între 2004 și 2024, OMV Petrom a plătit către bugetul de stat 15,5 miliarde de lei sub formă de redevențe.

În același interval, profitul net cumulat al companiei a ajuns la 55,4 miliarde de lei. Rezultatul a fost de către analiștii Ziarului Financiar: „pentru 1 leu plătit către stat ca redevență, OMV Petrom a realizat 3,5 lei profit net”.

Cum se calculează redevențele

Potrivit Legii petrolului, redevențele sunt calculate ca procente din valoarea producției. „În funcție de dimensiunea zăcământului, procentele aplicate variază între 3,5% și 13,5% pentru petrol și între 3,5% și 13% pentru gazele naturale”, arată cadrul legal.

De-a lungul anilor, nivelul redevențelor a fost criticat constant de mai multe voci din spațiul public. Raportat la valoarea resurselor, acesta a fost considerat prea scăzut. De cealaltă parte, compania a susținut că „zăcămintele mature pe care le administrează necesită investiții consistente pentru menținerea producției”.

Redevențe mai mari, exploatare mai lungă

Valorile anuale ale redevențelor plătite de OMV Petrom au variat semnificativ, de la 406 milioane de lei până la un maxim de aproape 2 miliarde de lei în 2022. Acest vârf a fost „un an complet atipic, prin impactul major generat de războiul din Ucraina asupra prețului energiei”.

Guvernul și OMV Petrom au convenit o majorare de aproximativ 40% a redevențelor, care urmează să fie aplicată începând din 2026. Dar măsura vine la pachet cu prelungirea acordurilor petroliere pentru exploatările de petrol și gaze de pe uscat cu 15 ani.

Negocierile au avut loc „în spatele ușilor închise”.