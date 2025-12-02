Prima pagină » Economic » Ședință la Ploiești. Măsuri adoptate pentru evitarea opririi activității la Rafinăria OMV Petrom

Au fost adoptate o serie de măsuri pentru evitarea opririi activității la Rafinăria OMV Petrom, după oprirea activității centralei electrice de la Brazi din cauza lipsei apei tehnologice în zona Prahovei.
Sursa foto: OMV Petrom
Cosmin Pirv
02 dec. 2025, 21:46, Economic

La sediul CJ Prahova a avut loc marți seara o ședință convocată de ministrul Energiei la care au participat reprezentanți ai ministerului, președintele CJ Prahova, prefectul județului, dar și reprezentanți ai OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova și Termo Ploiești.

În cadrul întâlnirii au fost căutate soluții urgente pentru evitarea opririi activității la Rafinăria OMV Petrom, în contextul în care Centrala Electrică Brazi a fost oprită marți la ora 12.13.

Au fost adoptate o serie de măsuri imediate.

„ESZ va continua până mâine seară asigurarea debitului de 87 l/s, necesar menținerii funcționării instalațiilor Rafinăriei pentru următoarele 48 de ore, urmând ca ulterior debitul să fie limitat la 71 l/s.

În paralel, Termo Ploiești va furniza 27 l/s de apă tratată către Rafinărie.

De mâine seară, după realizarea bypass-ului de la Crângul Bot între Apa Nova și ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploiești, la un debit de 41 l/s”, se arată într-un comunicat al CJ Prahova.

Reprezentanții instituției susțin că aceste măsuri sunt esențiale pentru stabilizarea situației în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea rafinăriei să poată continua fără întreruperi.

„Funcționarea neîntreruptă a Rafinăriei OMV Petrom este vitală pentru securitatea energetică națională, iar toate instituțiile implicate rămân în coordonare permanentă până la revenirea ESZ la fluxul normal de alimentare”, se mai spune în comunicat.

Reprezentanții OMV Petrom au anunțat marți că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă.

