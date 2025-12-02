Centrala electrică pe gaze a OMV Petrom de la Brazi, cu o pondere de aproape 10% din producția națională, se oprește din lipsa apei tehnologice

Doar unul dintre cele trei grupuri ale centralei electrice pe gaze a OMV Petrom, cu o putere instalată de 262,95 MW dintr-un total de 860 MW, mai funcționează la ora publicării, din cauza lipsei apei, urmând ca și acesta să fie închis, de miercuri, 3 decembrie, ora 00:00, până pe 4 decembrie, ora 1:00, arată datele operatorului național de sistem și transport al energiei electrice.

Cauza este, conform datelor oficiale, debitul redus ale apei necesare producției, așa cum a anunțat Administrația Națională Apele Române.

Astfel, România este, la ora publicării, importator net de energie, având un consum de 7.998 MW și o producție de 6.619 MW, potrivit datelor Transelectrica.

„Debit redus de apă tehnologică datorită unor avarii comunicate de Apele Romane, conform adresa 62D/02.12.2025”, se arată în informarea Transelectrica.

„Pusă în funcțiune în 2012, în urma unei investiții de 530 milioane EUR, centrala electrică cu ciclu combinat de la Brazi este cel mai mare proiect privat de producere a energiei electrice din România. Are o capacitate instalată de 860 MW și este compusă din două turbine pe gaze naturale, fiecare cu o capacitate de 290 MW, două cazane de recuperare și o turbină cu abur cu o capacitate de 310 MW”, potrivit datelor oficiale ale OMV Petrom.

Această reducere a producției de la Brazi apare notificată și pe platforma europeană dedicată energiei, ENTSO-E.

Ce măsuri a luat Apele Româneșt

Apele Române implementează de câteva zile o serie de măsuri la acumularea Paltinu pentru restabilirea alimentării cu apă în zona Prahova, prioritate având alimentarea populației.

„În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut de la cota 609 la cota 621, adică aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 mil mc de apa (de 2-3 ori mai mult decât volumul care se acumula in cazul Q multianuale lunare). La această oră, evacuarea debitelor în aval se poate realiza doar prin centrala hidroelectrică, cu valori de maximum 2–3 mc/s. Totuși, din cauza turbidității ridicate, centralele au fost oprite pentru câteva ore, pe fondul riscului de supraîncălzire. În aceste condiții, valorile ridicate ale turbidității nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei. Reluăm recomandarea către DSP Prahova și alte autorități din județ de a furniza apă în scop menajer pentru localitățile afectate având în vedere situația critică prezentă. Solicităm declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităților afectate”, anunța, duminică, Apele Românie.

„Având în vedere situația meteo, creșterea turbidității și volumul mic de apă din lac, se estimează, pe baza datelor de la acest moment, că reluarea furnizării apei potabile va fi posibilă după minimum 72 de ore de la încetarea precipitațiilor, cu condiția scăderii turbidității la nivelurile ce permit tratarea apei în Stația de Tratare Voila. La ședința CJSU Prahova — la care au participat Ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, și directorul general al ANAR, Florin Ghiță — s-a decis suplimentarea rezervoarelor de distribuție a apei potabile pentru populația din localitățile afectate”, a transmis Apele Române.

Știre în curs de actualizare