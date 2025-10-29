Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „În eforturile de căutare a unor alternative sigure la gazul rusesc, resursele României reprezintă un atu, nu doar la nivel național, ci și regional”

Christina Verchere a detaliat în interviul pentru Mediafax contextul care a determinat rezultatele financiare mai slabe ale companiei în primele 9 luni față de anul trecut, decizia de a acorda un dividend special acționarilor, dar și stadiu investițiilor, cu precădere Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană – cu fotografii în exclusivitate de pe „șantierul” platformei de producție din largul Marii Negre – realizat alături de Romgaz care va transforma România într-unul dintre cei mai mari producări de gaze naturale de pe continent.

Președinta Directoratului a comentat, la întrebarea Mediafax, și decizia partenerilor de la Romgaz de a ataca la CJUE regulamentul „Net Zero Industry Act”, dar a împărtașit și ce înseamnă să conducă o companie de nivelul OV Petrom în România.

Reporter: OMV Petrom a raportat rezultate mai slabe pentru primele nouă luni ale anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Care au fost principalii factori care au stat la baza acestei scăderi — a fost vorba mai mult despre condițiile de piață sau despre factori interni?

Christina Verchere: Performanța noastră a fost bună, datorită modelului nostru integrat de afaceri, într-un context de piață diferit față de aceeași perioadă a anului trecut. În principal, am avut prețuri mai mici la țiței, însă o marjă de rafinare mai bună. Totodată, segmentul de gaze și electricitate a revenit pe pozitiv, odată cu de-reglementarea pieței de electricitate, după trei trimestre cu rezultate negative.

Aceste dinamici au contribuit la o scădere cu 20% a rezultatului nostru operațional excluzând elementele speciale, la 3,8 miliarde de lei. Având modelul nostru de afaceri integrat ca o protecție naturală – echilibrând expunerea între piețe și asigurând reziliența – am reușit să menținem un ritm susținut al investițiilor, chiar și în condiții dificile. În primele 9 luni ale anului, investițiile noastre organice au atins 5 miliarde de lei, în creștere cu 28% față de perioada similară din 2024 – creștere datorată în mare parte investițiilor mai mari pentru proiectul Neptun Deep.

Reporter: Neptun Deep rămâne cel mai important proiect energetic din România din ultimele decenii. Care este stadiul actual al execuției și ce progrese au fost înregistrate în ultimele luni?

Christina Verchere: Suntem în grafic atât din punct de vedere al calendarului, cât și al bugetului, cu obiectivul de a avea primele livrări de gaze în 2027. În România, pe uscat, am finalizat microtunelul de la Tuzla, iar lucrările la stația de măsurare a gazelor sunt în desfășurare, ambele elemente cheie pentru conectarea la rețeaua națională. În larg, forajul celor zece sonde de producție este în curs. Lucrările de fabricare a platformei avansează în Italia și Indonezia, iar în Europa, în paralel continuă construcția navei-suport personalizate. Neptun Deep este cel mai mare proiect de gaze naturale din Uniunea Europeană, iar până acum execuția a decurs conform graficului.

Reporter: Neptun Deep este adesea în centrul atenției la marile conferințe internaționale din domeniul energiei. Cum este perceput proiectul — și potențialul energetic al României — de către partenerii internaționali?

Christina Verchere: Neptun Deep și regiunea Mării Negre atrag tot mai multă atenție la nivel internațional – și pe bună dreptate. România este una dintre puținele țări din UE care dispune de resurse interne de gaze naturale, iar odată cu intrarea în producție a proiectului Neptun Deep, va deveni unul dintre cei mai mari producători de gaze din Europa.

Observăm un interes strategic autentic, deoarece Marea Neagră este pe cale să devină un punct-cheie în eforturile de diversificare a surselor de energie. În eforturile de căutare a unor alternative sigure la gazul rusesc, resursele României reprezintă un atu – nu doar la nivel național, ci și regional.

Reporter: Ați menționat că activitatea de marketing al gazelor este deja în desfășurare. Ne puteți spune ce contracte au fost încheiate până acum și dacă OMV Petrom va acorda prioritate pieței interne față de exporturi?

Christina Verchere: În cazul proiectelor de o asemenea anvergură, este o practică standard ca procesul de marketing să înceapă înainte de intrarea în producție. Deși, în general, nu putem divulga detalii comerciale din motive de concurență, exista câteva aspecte care trebuie menționate în acest context. Prin dezvoltarea proiectului Neptun Deep, România va fi într-o poziție favorabilă, ceea ce îi va permite să contribuie la securitatea energetică a regiunii cu volume estimate să depășească necesarul intern. În plus, România se remarcă drept o piață atractivă, datorită proximității, având în vedere costurile suplimentare de transport percepute pentru fiecare țară în tranzitul gazelor.

Furnizarea gazelor pe plan intern contribuie nu doar la consolidarea securității energetice, ci are și o logică economică: costurile de tranzit prin mai multe țări.

În ceea ce privește contractele deja semnate, pot confirma acordurile cu Uniper – Germania și Energocom – Moldova. Este important de menționat că aceste volume sunt marginale în raport cu producția.

Proiectul Neptun Deep este estimat să genereze 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe durata sa de viață, producția fiind împărțită în mod egal între OMV Petrom și Romgaz.

Reporter: Romgaz a contestat în instanță obligația impusă de UE privind stocarea carbonului (nZIA), invocând lipsa de proporționalitate și dificultăți de implementare. Care este poziția OMV Petrom față de această obligație? Ce investiții sunt necesare pentru a respecta alocarea actuală și aveți în plan proiecte de captare și stocare a carbonului (CCS)?

Christina Verchere: Captarea și stocarea carbonului este o tehnologie necesară pentru decarbonizarea sectoarelor greu de electrificat, precum industria cimentului sau a oțelului. Totuși, obiectivele și termenele trebuie să fie realiste, din punct de vedere tehnic, economic și logistic. Astfel de proiecte necesită o coordonare strânsă între mai multe parți: cei care generează emisiile, operatori de transport, dezvoltatori de capacități de stocare și autorități.

Entităților obligate din Romania li s-a alocat 20% din ținta UE, deși țara reprezintă doar 3% din emisiile sectorului de manufactură. Pe scurt, cotele impuse de legislația primară și secundară nZIA sunt dificil de atins din perspectivă tehnică și economică în intervalul dat. În timp ce lucrăm împreună cu părțile interesate pentru a face proiectele CCS viabile din punct de vedere comercial, dezvoltarea acestor proiecte necesită investiții mari, un cadru de reglementare adecvat și acceptare publică.

OMV Petrom analizează oportunități în zona de stocare a carbonului, însă ritmul în care astfel de proiecte pot fi dezvoltate depinde de ecosistemul mai larg și de mecanismele de sprijin disponibile. Este o piesă importantă în tranziția energetică, dar trebuie construită pe baze solide.

Reporter: Cât investește OMV Petrom în acest an și care sunt planurile de investiții pentru anii următori? Cum sunt alocate aceste fonduri între proiectele tradiționale — precum Neptun Deep — și cele dedicate tranziției energetice, cum ar fi regenerabilele, biocombustibilii sau soluțiile de decarbonizare?”

Christina Verchere: Ne propunem să investim aproximativ 8,2 miliarde de lei în acest an, un nivel record în istoria companiei. Aceste investiții susțin atât operațiunile curente, cât și proiecte strategice precum Neptun Deep și inițiativele noastre pentru reducerea emisiilor de carbon.

Potrivit strategiei noastre pentru 2030, din investițiile de 11 miliarde de euro, aproximativ 65% vor susține creșterea pe gaze naturale – inclusiv Neptun Deep și energia tradițională, contribuind astfel la securitatea energetică a României și a regiunii. Restul de 35% este alocat către proiecte care vin în sprijinul tranziției energetice, inclusiv producția de energie regenerabilă, de combustibili sustenabili – prin construcția unei noi unități SAF/HVO la Petrobrazi și soluții de e-mobilitate.

Gazul natural va rămâne un pilon principal pentru sistemului energetic din România, în timp ce ne pregătim pentru viitorul energiei. Această abordare echilibrată ne permite să asigurăm atât securitatea aprovizionării, cât și progresul către obiectivul de emisii de reducere a emisiilor.

Reporter: La începutul anului, am perceput o anumită reținere în privința acordării unui dividend special, mai ales în contextul incertitudinilor legate de noile reglementări fiscale. Ce a stat, în cele din urmă, la baza deciziei de a distribui acest dividend?

Christina Verchere: La OMV Petrom, ne menținem angajamentul de a rămâne o companie atractivă pentru investitori, care menține un echilibru între distribuirea valorii create și continuarea proiectelor majore de investiții. Politica noastră de dividend este clară: ne propunem să distribuim anual între 40% și 70% din fluxul de numerar operațional, sub formă de dividende de bază și dividende speciale.

La începutul anului, am optat să avem o mai bună claritate în ce privește modificările fiscale, dezvoltarea proiectelor de investiții și prețurile pe piețele internaționale. Odată ce perspectivele au fost mai clare și am analizat progresul proiectelor strategice, am decis acordarea unui dividend special, al patrulea consecutiv, în linie cu calendarul anunțat anterior.

Considerăm ca aceasta reprezintă o gestionare financiară responsabilă într-un context marcat de schimbări. Această alegere reflectă angajamentul nostru pentru o alocare riguroasă a capitalului, pentru crearea de valoare pe termen lung și pentru consolidarea rolului nostru ca jucător important pe piața de capital din România.

Reporter: Și o întrebare de final: La nivel personal, cum este să conduceți cea mai mare companie din România, mai ales într-o perioadă de transformare profundă pentru sectorul energetic?

Christina Verchere: Este un privilegiu și, în același timp, o mare responsabilitate să fac parte din OMV Petrom. Producem și furnizăm energia care alimentează milioane de vieți și afaceri, un rol care ne inspiră și ne motivează prin importanța lui. După 35 de ani de activitate în sectorul energetic, pot spune că trecem printr-o perioadă de transformare profundă.

OMV Petrom este mai mult decât o companie energetică: facem parte din structura economică și socială a României și suntem aici pentru a ne îndeplini rolul – ca unul dintre cei mai mari contribuabili, un investitor strategic și un partener de încredere pentru comunitățile din întreaga țară. În ultimele două decenii, am investit peste 20 de miliarde de euro și am contribuit cu aproximativ 44 de miliarde de euro la bugetul de stat, prin taxe și dividende. Sunt extrem de mândră să fac parte din echipa OMV Petrom – o echipă cu expertiză, adaptabilitate și reziliență. OMV Petrom a demonstrat constant că știe să se adapteze și să evolueze, iar astăzi suntem bine pregătiți pentru viitor. Asta ne dă încredere că vom continua să fim un lider – atât în această tranziție, cât și dincolo de ea.