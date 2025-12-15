Ilie Bolojan, întâlnire alături de reprezentanții industriei auto. Aceștia au cerut eliminarea impozitului pe cifra de afaceri

Potrivit unui comunicat publicat de Guvern, reprezentanții industriei auto din România i-au prezentat premierului o serie de probleme cu care sectorul auto se confruntă. Printre acestea se enumeră valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri, costul energiei electrice, programul Rabla, dar și plafonarea prețului la Energie.

Reprezentanții industriei auto au cerut, eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, începând din 2026, considerat „discriminatoriu” de reprezentanții industriei, dar și conceperea bugetului pentru anul viitor fără includerea acestei taxe.

Potrivit Guvernului, Premierul a fost de acord să analizeze reducerea acestui impozit, în anumite condiții, subliniind însă că o asemenea măsură nu poate fi aplicată exclusiv industriei auto, ci ar trebui să vizeze întreaga economie.

Reprezentanții ACAROM au solicitat, de asemenea, elaborarea unei foi de parcurs pentru diminuarea costurilor la energie pentru următorii patru ani. Premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea prețurilor va fi posibilă pe măsură ce vor crește capacitățile de producție la nivel național.

Reprezentanții industriei auto au solicitat reluarea programului Rabla, având în vedere pierderile înregistrate în acest an ca urmare a limitării programului guvernamental. Potrivit acestora, reducerea numărului de autovehicule finanțate prin program, ar putea genera costul pierderii a 5.000 de locuri de muncă în această industrie. În anul 2024, prin programul rabla a fost parțial finanțată de Guvern achiziționarea a 30.000 de de mașini noi, în timp ce, în anul 2025, au fost disponibile 19.000 de autoturisme în program.

Premierul a explicat că programul Rabla va continua, la o intensitate mai redusă, dar și că finanțarea acordată de stat va fi corelată cu nivelul producției naționale. Premierul a precizat că programul a fost limitat pentru că România și-a îndeplinit indicatorii asumați prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și din cauza constrângerilor bugetare.

Deciziile privind această schemă vor fi luate după adoptarea bugetului pe anul 2026, iar înainte de implementare vor fi discutate cu partenerii din industria auto, arată sursa citată.

Printre alte subiecte aduse în discuție s-au numărat scutirea de impozit pentru activitățile de cercetare din industria auto, modificarea Codului muncii, sprijinirea automatizării tehnologice în cazul întreprinderilor mari, susținerea programelor de recalificare a angajaților și salariul minim.