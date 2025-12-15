Prima pagină » Economic » Nouă sesiune de înscrieri pentru persoane fizice în programul Rabla Auto

Nouă sesiune de înscrieri pentru persoane fizice în programul Rabla Auto

O nouă sesiune de înscrieri pentru persoane fizice în programul Rabla Auto 2025 începe marți, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu.
Nouă sesiune de înscrieri pentru persoane fizice în programul Rabla Auto
Rabla 2025
Cosmin Pirv
15 dec. 2025, 11:28, Economic

Înscrierile încep marți la ora 10.00 și continuă până în 31 decembrie la ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

„Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din dosarele respinse, precum și din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți în ghidul de finanțare, după cum urmează: 22.264.000 lei pentru achiziția de autovehicule noi cu motorizare termică; 14.510.000 lei pentru achiziția de autovehicule electrice noi”, transmite AFM.

Valoarea ecotichetelor acordate în cadrul programului Rabla Auto pentru persoanele fizice este de 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice, 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid și de 10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.

La finalizarea procesului de înscriere în program a solicitantului, persoană fizică, aplicaţia generează automat un număr de înregistrare şi rezervă valoarea ecotichetelor solicitate, în limita bugetului disponibil.

În termen de zece zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitantul completează seria de şasiu a autovehiculului uzat şi încarcă în aplicaţie documentele prevăzute în ghidul de finanțare. De asemenea, în termen de maximum zece zile de la obţinerea numărului de înregistrare, solicitanţii sunt obligaţi să selecteze un producător validat, prin intermediul aplicaţiei.

