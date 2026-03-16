Ministrul Energiei: Gata cu gazul rusesc în UE. Soluția este diversificarea reală a surselor

Ministrul Energiei afirmă că România deține deja parteneriate strategice cu Kazahstan și Azerbaidjan și susține extinderea acestora pentru a elimina dependența de resursele rusești.

„Coridorul Vertical poate deveni o alternativă solidă la gazul rusesc. Inclusiv prin gaze din regiune și resurse energetice americane”, precizează ministrul, pe Facebook.

Ivan explică faptul că prețurile mici la facturi depind direct de volumul producției interne din Europa. Potrivit acestuia, este nevoie de un ritm alert al investițiilor și de utilizarea bogățiilor naturale din zona de coastă.

„Energia mai ieftină vine din mai multă producție în Europa. Avem nevoie de capacități noi, de exploatarea resurselor din Marea Neagră și de investiții accelerate”.

Ministrul atrage atenția și asupra costurilor de mediu care afectează economia europeană.

„Prețul certificatelor de CO2 trebuie redus. În forma actuală, pune presiune directă pe costul energiei și pe competitivitatea economiei europene. Energia nucleară rămâne una dintre soluțiile esențiale. Pentru securitate energetică, stabilitate și prețuri mai competitive. Securitatea energetică a României înseamnă securitate energetică mai puternică pentru întreaga Uniune Europeană”, a conchis ministrul Energiei.