Ministrul Energiei: „În 2020, România a ales cea mai agresivă politică de decarbonizare din UE”

„E o perioadă extrem de complicată și am ajuns la conducerea Ministerului Energiei, prima dată un social-democrat după 10 ani de colegi de dreapta, care, cu toată buna intenție, sunt convins, au reușit să lase în România cel mai mare preț al energiei din întreaga Uniune Europeană. Asta e realitatea în care PSD a ajuns acolo. După plafonări, răsplafonări, liberalizări, care n-au făcut decât ca, între 2020 și 2025, prețul energiei electrice să fie de 5 ori mai mare pentru consumatorii din țara noastră”, a spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei a susținut că, după introducerea unor reguli mai stricte în piață și obligarea traderilor să blocheze sume mai mari la achiziție, au apărut oferte mai mici.

„Am început o serie de discuții cu oamenii care sunt din această piață și poate părea puțin, dar după ce am obligat traderii să blocheze sume consistente de bani atunci când cumpără energia, după ce am venit cu reguli mai clare în piață, de la oferte care în iulie erau cuprinse între 1,50-1,60 lei în marea lor majoritate pe piață, astăzi avem și oferte la 0,90, 1 leu, un leu și 10 bani. O scădere medie de 15% în ofertele pentru energie electrică, pentru consumatorii casnici și pentru cei industriali. Dar aceste lucruri poți să le faci și să rezolvi problema sistemului energetic doar cu un singur lucru. Mai multă producție, mai multă stocare și reguli foarte clare în piață prin care să blochezi tot ce înseamnă speculă”, a subliniat Bogdan Ivan.

Ivan a mai spus că, de la preluarea mandatului, au fost aduși „1 miliard de euro bani direct decontați pentru investiții”, iar ritmul plăților din PNRR și din Fondul pentru Modernizare a crescut semnificativ în ultimele nouă luni.

Critici privind decarbonizarea

Ivan a criticat și calendarul de renunțare la cărbune, despre care a spus că este mai agresiv decât în alte state europene.

„Cu un cinism pe care nu pot să-l descriu, în 2020 România a ales cea mai agresivă politică de decarbonizare din întreaga Uniune Europeană. Și și-a asumat că până la finalul lui 2025 o să oprească exploatările de cărbune din țara noastră și o să oprească și centralele pe cărbune din țara noastră. Prin comparație Germania și Polonia și-au ales ca termene 2039, respectiv 2049. În Germania avem situații în care sunt date la o parte turbinele oliene ca să deschidă din nou zăcămintele de cărbune. Iar noi am asumat niște termene extrem de agresive, ne-am asumat că dăm afară mii de oameni, ne-am asumat că închidem și centralele pe cărbune, și exploatările de cărbune”, a susținul ministrul Energiei.