Nicușor Dan mizează pe Eugen Tomac: „Este o chestiune de responsabilitate să treacă”

Întrebat înaintea Summit-ului Uniunea Europeană – Balcanii de Vest de vineri dacă are un plan de rezervă în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să strângă o majoritate parlamentară în termenul prevăzut, șeful statului a evitat să comenteze un astfel de scenariu.

„Nu vreau să vorbesc despre asta acum. Eu cred că este o chestiune de responsabilitate ca acest Guvern să treacă, nu există o alternativă”, a afirmat Nicușor Dan la Digi24.

„Nu există garanții pe ipoteze”

Întrebat dacă are garanția că premierul desemnat poate obține sprijinul necesar în Parlament, președintele a spus că succesul negocierilor depinde de discuțiile pe care Eugen Tomac le va purta cu formațiunile politice.

„Nu există garanții pe ipoteze”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, premierul desemnat trebuie să negocieze atât componența viitorului Cabinet, cât și programul de guvernare.

„Trebuie ca primul-ministru desemnat să se ducă să vorbească cu partidele pe componență și pe program”, a spus președintele.

Președintele nu exclude implicarea în negocieri

Nicușor Dan a arătat că ar putea interveni în procesul de negociere dacă situația o va impune și dacă vor exista subiecte de importanță majoră care necesită implicarea sa.

„Dacă e nevoie, pe chestiuni foarte importante”, a răspuns șeful statului, întrebat dacă va continua să participe la discuțiile dintre partide.

Premierul desemnat Eugen Tomac are la dispoziție perioada prevăzută de Constituție pentru a negocia o majoritate parlamentară și pentru a prezenta Parlamentului programul de guvernare și lista viitorului Cabinet.