Nicușor Dan participă la Summitul Inițiativei celor Trei Mări de la Dubrovnik, cu accent pe energie și conectivitate regională

Participarea la Summit reflectă angajamentul României pentru consolidarea conectivității regionale, a securității energetice și a rezilienței economice în spațiul celor Trei Mări. Inițiativa a intrat într-o etapă de maturitate, în care accentul este pus pe implementarea proiectelor strategice cu impact direct asupra cetățenilor și economiilor, mai arată comunicatul oficial. În cadrul reuniunii din 28 aprilie, șeful statului va reafirma sprijinul pentru dezvoltarea unor coridoare majore de transport și energie, precum Via Carpatia, Rail2Sea și Coridorul Vertical, considerate esențiale pentru mobilitate și securitate economică.

România își consolidează, totodată, profilul de actor regional, valorificând poziția strategică la Marea Neagră și rolul de punct nodal între Europa Centrală, Balcani și regiunea extinsă a Mării Negre. Dimensiunea energetică rămâne o prioritate, prin diversificarea surselor, interconectare și valorificarea resurselor proprii, inclusiv cele offshore.

Forumul de Afaceri: investiții și parteneriate internaționale

Pe 29 aprilie, președintele va participa la Panelul Liderilor din cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, un eveniment care reunește actori importanți din mediul economic și financiar. La forum participă reprezentanți din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada, alături de instituții financiare internaționale precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Interamericană de Dezvoltare, U.S. International Development Finance Corporation și Japan Bank for International Cooperation. Evenimentul reunește peste 1.200 de participanți din 45 de state, reprezentând 174 de entități oficiale și peste 700 de companii și instituții financiare. Participarea consistentă a companiilor românești indică interesul crescut al mediului privat pentru proiectele regionale.

România, hub energetic și de conectivitate

În intervenția sa, Nicușor Dan va sublinia rolul strategic al regiunii celor Trei Mări pentru securitatea și competitivitatea Europei și va evidenția poziționarea României ca hub regional de energie și conectivitate. De asemenea, va pleda pentru creșterea investițiilor în infrastructura energetică, în special în sectorul gazelor naturale și al interconectărilor, precum și pentru dezvoltarea coridoarelor care leagă Marea Baltică, Marea Neagră și Marea Adriatică. Șeful statului va accentua importanța relației transatlantice în atragerea de capital și expertiză, dar și necesitatea implicării mai active a sectorului privat în implementarea proiectelor Inițiativei.

Memorandumuri și proiecte concrete

În marja Summitului vor fi marcate două rezultate relevante pentru România. Primul vizează semnarea unui Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka, menit să consolideze conectivitatea regională și rolul Portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră. Al doilea rezultat îl reprezintă aderarea României la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin implicarea Banca de Investiții și Dezvoltare. Noul instrument financiar urmărește mobilizarea a până la 3 miliarde de euro pentru investiții în energie, transport, infrastructură digitală și socială, cu sprijinul Fondul European de Investiții și cu atragerea capitalului privat.

Întâlniri bilaterale

Pe agenda vizitei se află și întrevederi bilaterale cu oficiali internaționali, inclusiv cu Christian Stocker, cancelarul Austriei, Alexandru Munteanu, prim-ministrul Republicii Moldova, și Chris Wright, secretarul american al energiei. Participarea României la Summitul de la Dubrovnik confirmă rolul activ al țării în arhitectura regională de cooperare și în dezvoltarea proiectelor strategice din Europa Centrală și de Est.