Premierul Republicii Moldova readuce în discuție ideea unirii cu România: „Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire”

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat că subiectul unirii cu România devine „din ce în ce mai relevant”.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
07 apr. 2026, 13:20, Politic

Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire. Subiectul posibilei unificări cu România devine din ce în ce mai relevant, iar cetățenii o percep din ce în ce mai mult ca o perspectivă realistă”, a spus premierul Republicii Moldova, conform agenției Infotag.

Potrivit Infotag, Alexandru Munteanu a declarat acest lucru într-un interviu acordat jurnaliștilor în timpul vizitei sale în România de săptămâna trecută.

Declarațiile vin după ce și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, în luna ianuarie, că ar vota „da” în cazul unui referendum privind unificarea cu România.

„Dacă am avea un referendum, eu aș vota pentru reunirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, uitați-vă la ce se întâmplă în lume. Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, desigur, să reziste în fața Rusiei”, a spus Maia Sandu în cadrul podcastului The Rest Is Politics realizat de jurnaliștii britanici Alastair Campbell și Rory Stewart.

Maia Sandu a subliniat că, în prezent, nu există o majoritate a cetățenilor din Republica Moldova care să susțină unificarea cu România și că majoritatea susține aderarea la Uniunea Europeană

Tema a provocat reacții dure din partea opoziției de la Chișinău, după ce mai mulți oficiali, inclusiv membri ai Guvernului și ai Parlamentului, au făcut declarații similare în ultimele luni.

Recomandarea video

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Mihaela Bilic dezvăluie câte fructe și legume trebuie consumate zilnic, în Postul Paștelui. Care este cantitatea recomandată de nutriționiști
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Guvernul pregătește un scenariu de criză dacă nu vom mai putea cumpăra petrol. Nicușor Dan: „România este într-o poziție mai bună decât alte țări europene”
Libertatea
Persoanele născute înainte de 1966, avertizate să fie atente la un simptom „serios” al unei boli grave
CSID
Îți trebuie autorizație dacă vrei să faci garaj în curte? Care sunt regulile în 2026
Promotor