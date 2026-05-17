Prima pagină » Știrile zilei » Reprezentantul Moldovei la Eurovision, apel după votul dat României: Nu alimentați ura

Reprezentantul Moldovei la Eurovision, apel după votul dat României: Nu alimentați ura

Reprezentantul Republicii Moldova în concursul Eurovision, Satoshi, a lansat un apel după valul de critici legat de punctajul mic acordat de juriul de la Chișinău României: „Nu alimentați ura”.
Reprezentantul Moldovei la Eurovision, apel după votul dat României: Nu alimentați ura
Cosmin Pirv
17 mai 2026, 13:12, Cultură-Media
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, s-a clasat în finala de sâmbătă pe locul 8 cu melodia „Viva Moldova”. Din partea juriului din România, el a primit 10 puncte, iar din partea publicului român 12, adică maximul posibil.

El a mulțumit duminică, pe Instagram, românilor.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine”, a scris artistul.

El a vorbit și despre criticile apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, în timp ce publicul a dat 12 puncte.

„Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, spune Satoshi.

El a făcut un apel la rațiune: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”.

Un val de reacții negative a apărut în Republica Moldova după ce juriul din țara vecină a oferit doar 3 puncte României la concursul Eurovision. „Am avut o reacție de șoc”, a spus cea care a prezentat punctajul, plângând.

Recomandarea video

Noi creşteri salariale la parchete. Procurorul general Cristina Chiriac a majorat cu 50% salariile managerilor economici
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Calcule. Câte puncte ar fi luat România la Eurovision dacă nu “ne lucrau” moldovenii. Pe ce loc eram
Gandul
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
Libertatea
Detaliul mai puțin cunoscut despre Alexandra Căpitănescu, după succesul istoric de la Eurovision
CSID
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia