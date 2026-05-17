Reprezentantul Moldovei la Eurovision, apel după votul dat României: Nu alimentați ura

Satoshi, reprezentantul Republicii Moldova, s-a clasat în finala de sâmbătă pe locul 8 cu melodia „Viva Moldova”. Din partea juriului din România, el a primit 10 puncte, iar din partea publicului român 12, adică maximul posibil.

El a mulțumit duminică, pe Instagram, românilor.

„Dragi români, vă mulțumesc pentru suport și atitudine”, a scris artistul.

El a vorbit și despre criticile apărute după ce juriul de la Chișinău a acordat României doar 3 puncte, în timp ce publicul a dat 12 puncte.

„Publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim. Asta reprezintă opinia publică onestă”, spune Satoshi.

El a făcut un apel la rațiune: „Nu alimentați ura. Țările noastre au fost și vor fi prietene”.