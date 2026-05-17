Reacția lui Mihai Trăistariu la prestația României la Eurovision: România a excelat. Bravo, Alexandra! Bravo, România!

Mihai Trăistariu a transmis un mesaj amplu după performanța României la Eurovision 2026, unde țara s-a clasat pe podium. Acesta a felicitat-o pe Alexandra Căpitănescu și a articulat strategia pe care Românie ar trebuia să o folosească și la viitoarele ediții.

„România a excelat aseară la Eurovision după ani și ani de încercări fără succes !

Am spus mereu un singur lucru : țara noastră a avut rezultate de top DOAR atunci când a trimis voci foarte bune. Nu poți face experimente la un concurs de asemenea anvergură. Ca să fii sigur că treci de votul politic și de alte ciudățenii, la Eurovision, doar o voce foarte bună poate ridica întregul moment și s-o aducă în față. Bravo, Alexandra! Bravo, România”, se arată ăn mesajul publicat de Trăistariu pe Facebook.

Referindu-se la clasament, artistul a remarcat că România a fost apreciată de public, dar mai puțin de juriu, criticând statele vecine.

„Nu înțeleg, totuși, de ce la votul juriului România a primit așa puține puncte : locul 13. Juriile sunt formate din muzicieni iar muzicienii iubesc vocile bune! România a dat 10 puncte Moldovei. Iar Moldova a dat 3 puncte României. Aici vor fi discuții, probleme, scandaluri. Dar Ucraina ne-a dat doar 3 puncte, Bulgaria tot 3 și Moldova tot 3. Na ! Cică vecinii !!!!!!!! Vecinii nu mai sunt ceea ce-au fost ! Vecinii îți dau în cap ! Nu te mai vor bine ! Și câte sacrificii financiare facem noi pentru Ucraina … și câți bani trimitem în Moldova”, mai spune artistul.

În concluzie, Trăistariu a subliniat necesitatea participării la Eurovision.

„România trebuie să nu se mai retragă NICIODATĂ de la Eurovision ! Și să aleagă bine ! Vor fi ani și ani ! Mai buni sau mai puțin buni… Dar, dacă trimiți o voce ca lumea… nu te faci de râs !!!”, conchide artistul.