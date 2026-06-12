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Lista completă a miniștrilor cu care Eugen Tomac va merge în Parlament

Guvernul Tomac va avea 18 miniștri, trei dintre ei fiind și vicepremieri. MEDIAFAX a obținut lista completă a miniștrilor cu care Eugen Tomac va merge în Parlament pentru a obține un vot de învestitură.
Lista completă a miniștrilor cu care Eugen Tomac va merge în Parlament
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
12 iun. 2026, 18:13, Politic
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Premierul desemnat Eugen Tomac va merge în Parlament cu o listă de 18 miniștri, dintre care trei vor fi și vicepremieri.

Ministrul Educației și Cercetării – Sorin Costreie (va fi și vicepremier)

Vicepremier fără portofoliu – Valeriu Nistor

Vicepremier fără portofoliu – Bogdan Dumitru

Ministrul Afacerilor Interne – Tiberiu Trifan

Ministrul Finanțelor – Ionuț Simion

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ionuţ Maşala

Ministrul Justiției – Cosmin Soare-Filatov

Ministrul Apărării Naționale – Dănuț Sebastian Neculăescu

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Florin Duma

Ministrul Sănătății – Ştefan Dragosloveanu

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Nicolae Istudor

Ministrul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Carmen Moraru

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Teodor Dulceaţă

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Diana Morar

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Vladimir Ionaş

Ministrul Culturii – Mihai Ghyka

Ministrul Energiei – Andrei Covatariu

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