Lista completă a miniștrilor cu care Eugen Tomac va merge în Parlament

Premierul desemnat Eugen Tomac va merge în Parlament cu o listă de 18 miniștri, dintre care trei vor fi și vicepremieri.
Ministrul Educației și Cercetării – Sorin Costreie (va fi și vicepremier)
Vicepremier fără portofoliu – Valeriu Nistor
Vicepremier fără portofoliu – Bogdan Dumitru
Ministrul Afacerilor Interne – Tiberiu Trifan
Ministrul Finanțelor – Ionuț Simion
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ionuţ Maşala
Ministrul Justiției – Cosmin Soare-Filatov
Ministrul Apărării Naționale – Dănuț Sebastian Neculăescu
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului – Florin Duma
Ministrul Sănătății – Ştefan Dragosloveanu
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Nicolae Istudor
Ministrul Afacerilor Externe – Luca Niculescu
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Carmen Moraru
Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Teodor Dulceaţă
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale – Diana Morar
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Vladimir Ionaş
Ministrul Culturii – Mihai Ghyka
Ministrul Energiei – Andrei Covatariu