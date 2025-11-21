Ilie Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să declanșăm procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre reducerea salariilor cu 10%: „Nu are nicio legătură cu realitatea”

Bolojan: Guvernul ia în calcul reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri

Premierul Ilie Bolojan a declarat că impozitul pe cifra de afaceri reprezintă una dintre principalele nemulțumiri ale marilor investitori din România, precizând că Guvernul analizează reducerea impozitului.

Întrebat despre impozitul pe cifra de afaceri, șeful Guvernului a declarat: „În toate discuțiile pe care le-am avut cu mari investitori, români dar și străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat ca unul care inhibă investițiile și în discuțiile pe care le avem în momentul de față la grupul de lucru de la Ministerul de Finanțe aspectele care țin de programe de sprijin pentru economie, de reducere a acestui impozit sunt pe agenda de lucru și cel mai târziu, în luna decembrie, vom lua decizii și pentru aceste aspecte”.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, despre investițiile străine: „Pentru România este important, pe de-o parte, să atragă în continuare investiții străine directe în România, să le mențină pe cele pe care le avem astăzi. Unele aspecte depinde noi, altele aspecte depinde piețele internaționale de conjuncturi. Gândiți-vă ce a însemnat componenta de tarife care a fost în această perioadă, ce perturbări a făcut în piețe și, evident, sunt lucrurile care, așa cum am spus, depinde noi. De la stabilirea salariului minim, de la stabilirea unor taxe și de impozite, de la regulile de autorizare, de la debirocratizare, de la digitalizare. Toate aceste aspecte sunt câte un factor după care o companie decide dacă investește în România sau nu”.

Bolojan, despre sancțiunile SUA asupra Lukoil: Aprovizionarea cu carburanți rămâne asigurată

Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri, efectele sancțiunilor americane asupra rafinăriei Petrotel Lukoil și a rețelei de benzinării asociate, precum și măsurile pe care le ia Guvernul pentru a asigura continuitatea aprovizionării și protecția angajaților.

„Termenele intră în vigoare la date diferite. Pentru rafinăria Lukoil, care este pe o anumită entitate juridică, intră în vigoare acum. Rafinăria este în mentenanță. Din evaluarea experților de la Energie, practic sunt stocuri suficiente în perioada actuală și următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină și motorină să funcționeze fără ca această rafinărie să fie în activitate. Prin urmare, România va fi solidară cu Statele Unite și cu celelalte țări ale Uniunii Europene pentru a pune în practică aceste sancțiuni”, a spus premierul.

Bolojan a explicat că mentenanța presupune lucrări necesare, însă sancțiunile ar putea bloca anumite plăți, iar deciziile de operare și gestiune rămân responsabilitatea conducerii companiei.

„Rețeaua de benzinării are un termen la jumătatea lunii decembrie, are o pondere de peste 20% ca număr de benzinării în România și așteptăm ca până atunci să se deruleze negocierile între posibilii cumpărători ai acestei rețele și proprietar”, a spus Bolojan.

Guvernul pregătește un act normativ prin care România își va stabili propriul mecanism de sancțiuni.

„Există un act normativ pe care luni îl vom publica în transparență, care este într-o fază avansată, prin care România își stabilește un mecanism de sancțiuni care completează actualul cadru și ne permite să punem sancțiuni doar pentru deciziile adoptate de țările UE, astfel încât săptămâna viitoare acesta să fie adoptat. Funcție de evoluția situației vom decide în luna decembrie dacă acest mecanism va fi activat sau nu. Activarea trebuie să țină cont de realitățile din piață”, a spus premierul.

Bolojan, despre cumulul pensii-salarii: E anormal să te pensionezi la 48 de ani și a doua zi să te angajezi din nou în sectorul public

Șeful Guvernului a fost întrebat vineri de ce în proiectul privind limitarea cumulării pensiei cu salariul la stat sunt excepții, care îi vizează pe parlamentari, primari sau șefi ai instituțiilor din subordinea Parlamentului.

„Proiectul va fi definitivat cel mai târziu luni. E posibil ca ceea ce ați văzut să nu fie o formă finală. Impunerea interdicției cumulului pensiei cu salariul pe care dorim să o facem trebuie să țină cont de decizii ale Curții Constituționale legate de această speță și de realitățile din domeniu. Gândiți-vă că dacă un om este ales într-o funcție, deci este votat într-o funcție, el intră într-o zonă în care dacă am declara așa ceva, din start proiectul probabil că ar fi declarat neconstituțional”, a răspuns Ilie Bolojan.

Bolojan a dat ca exemplu un profesor pensionar din zona rurală, care dorește să-și continue activitatea, în condițiile lipsei unui alt profesor: „E preferabil să continue”.

„Dar avem și alte situații în care mie mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani pentru că ai avut o muncă agasantă și după aceea a doua zi să te angajezi din nou în sectorul public într-o zona adiacentă. Și atunci, dacă tot trebuie să reducem cheltuieli, trebuie să discutăm deschis. E de preferat ca oameni care ocupă posturile celor care ar putea să fie debutanți sau care pot să fie vacante, ar putea să plece și să se angajeze în sectorul privat sau în altă parte”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan, despre reforma la companiile de stat: Cele care nu pot fi salvate trebuie închise

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, direcțiile reformei companiilor de stat, subliniind că intervențiile trebuie să demareze chiar de la începutul anului viitor. Acesta a precizat că atât structurile guvernamentale, cât și conducerile companiilor vor fi implicate în implementarea planurilor.

„Atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar și de la conducerile acestor companii trebuie să intervenim ca, începând de anul viitor – deci de la începutul anului, nu de la sfârșitul anului, cum s-a întâmplat anul acesta – să punem în practică planuri care să îmbunătățească activitatea acestora”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul a fost ferm în privința companiilor care nu mai pot fi salvate: „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menținute, dar au pierderi, trebuie să-și reducă pierderile, trebuie să-și îmbunătățească serviciile, trebuie să facă reforme”.

„Avem companii – 27 – care sunt într-o situație dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde și mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde. Dacă nu vom interveni, va rămâne în continuare o gaură neagră. Sunt pe o listă prioritară, vi le vom comunica”, a spus premierul.

Bolojan, despre pensiile magistraților: Nu voi relata discuțiile pe care le-am avut la Palatul Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat despre faptul că magistraţii au respins varianta ca pensiile lor să fie 70% din salariul net și despre criticile legate de flexibilitatea sa.

Bolojan a apărat proiectul și a explicat că 65% din salariul brut înseamnă, practic, aproape 100% din net, adică peste 90%.

„Nu voi relata discuțiile pe care le-am avut în dialogul de la Palatul Cotroceni, dar vă pot spune că, așa cum s-a afirmat în spațiu public, 65% din salariu brut, vă rog să calculați, se apropie, practic, aproape de 100% din net. Deci peste 90% din net”, a declarat Bolojan.

Bolojan reclamă că în România sunt multe spitale pentru angajați, nu pentru pacienți

Premierul Ilie Bolojan spune că sunt multe spitale în România unde sporurile salariale sunt acordate la nivel maxim și 90% din bugetul pe care îl primește unitate merge către salarii, iar restul de 10% pentru medicamente sau alte cheltuieli pentru pacienți.

„Avem în România multe spitale care sunt în situația în care peste 90% din bugetul pe care îl primesc este dedicat salariilor. Vă rog să vă gândiți că în cazul în care aproape toți banii pe care îi ia un spital se duc pe salarii, cât mai rămâne pentru medicamente, pentru a combate infecțiile nosocomiale, pentru dotări cu aparatură, pentru analize, pentru alte lucruri care țin într-adevăr de calitatea serviciilor medicale”, a spus, vineri, premierul Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, norma de personal este la nivelul minim, ca să fie cât mai mulți angajați și se constată, cel mai rău, că nu există servicii.

„Dar datorită modalității de finanțare, primim bani ficși pentru cheltuieli de personal, fără ca acești bani, 60-70% să fie legați de serviciile medicale care le prestăm. Și cred că aici trebuie intervenit, pentru că acest tip de spitale, din păcate așa, ca să simplific, nu sunt pentru pacienți, ci sunt pentru angajați”, reclamă Bolojan.

Ilie Bolojan despre reducerea salariilor cu 10%: Nu are nicio legătură cu realitatea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile ce urmează să fie luate în pachetul de măsuri fiscale sunt necesare pentru stabilitatea bugetară și a respins ideea unei reduceri uniforme de 10% a salariilor din sectorul public.

De asemenea, premierul a respins zvonurile privind reducerea salariilor din sectorul public cu 10%: „Aș vrea să punctez câteva lucruri, cât se poate de clar cu câteva exemple, pentru că am văzut acest subiect legat de reducerea cheltuielilor cu 10%, care s-a transformat în percepția că se vor reduce cu 10% toate salariile, ceea ce nu are nici o legătură cu realitatea și nu își propune să facă guvernul”.

Acesta a caracterizat eforturile de corecție bugetară drept: „singura șansă pentru a recâștiga credibilitatea noastră financiară și bugetară, pentru a ne reduce dobânzile”.

Bolojan: Anul viitor, Guvernul nu va mai putea transfera sume pentru echilibrarea bugetară ca în anii trecuți

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri că, în 2026, Guvernul nu va mai putea sprijini autoritățile locale cu sume de echilibrare ca în anii trecuți.

„Anul viitor, Guvernul nu va mai putea transfera sume pentru echilibrarea bugetară ca în anii trecuți, pentru că nu avem acești bani. Pentru ca aceste lucrări să continue, banii încasați suplimentar ar trebui direcționați către cofinanțarea acestor lucrări”, a explicat premierul.

El a explicat că acolo unde există supradimensionare a personalului, posturile vor trebui eliminate: „Acolo unde se dovedește că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duși în spate de alții, aceste posturi nu mai merită să fie finanțate din bugetul de stat, ele trebuie desființate”

Bolojan a spus că reducerea cheltuielilor trebuie să fie reală, nu doar declarativă.

El a oferit și un exemplu de reducere a costurilor realizată la nivelul Guvernului: „Plăteam pe mașini la început de an 840 milioane chirii pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie și a fost anulat contract de închiriere cu RA-APPS, am făcut un alt contract și plătim doar la 10% față de cât plăteam la începutul anului. Nu s-a surpat cancelaria. Avem economie de 700 milioane lunar”.

Bolojan: Mașinile noi vor avea reducere de 20% la impozit, cele vechi vor fi penalizate

Pachetul fiscal include o măsură de taxare a poluării care dă discount de aproximativ 20% la impozitarea mașinilor noi și vine cu o penalizare de până la 20% pentru mașinile foarte vechi, afirmă premierul Ilie Bolojan.

„Una din prevederile din pachet, este vorba de respectarea unui jalon privind taxarea poluării, care dă un discount de aproximativ 20% la impozitarea pe mașinile noi și vine cu o penalizare de aproximativ de până la 20% pentru mașinile foarte vechi”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că adoptarea acestui jalon este o condiție pentru depunerea cererii de plată numărul 4, în valoare de 2,62 miliarde de euro. România ar urma să încaseze acești bani la finalul lunii februarie.

Bolojan: Al doilea pachet fiscal a fost întârziat ca urmare a contestațiilor depuse la CCR

Premierul Ilie Bolojan a explicat vineri situația pachetului fiscal și a proiectelor privind reforma administrației, subliniind că adoptarea lor este esențială pentru construcția bugetului pe 2026 și pentru depunerea următoarei cereri de plată din PNRR.

„Pachetul al doilea a fost întârziat ca urmare a contestațiilor depuse la CCR și a deciziei Curții de a declara articolul legat de testarea angajaților de la ANAF cu pantograful ca neconstituțional. În parlament nu s-au făcut alte modificări și credem că acest pachet va fi declarat constituțional”, a spus premierul.

El a salutat faptul că CCR a stabilit un termen în luna decembrie: „Faptul că s-a dat un termen în 10 decembrie e un lucru bun. Acest pachet stă la baza bugetului pe anul viitor și adoptarea permite depunerea cererii de plată nr 4 din PNRR.”

Bolojan, despre programul SAFE: Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare

Premierul Ilie Bolojan a prezentat, vineri, stadiul pregătirii aplicației României pentru Programul european SAFE, subliniind că documentația de finanțare, în valoare totală de 16,6 miliarde de euro, este finalizată.

„Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 miliarde de euro din care 4,2 miliarde finanțări alocate pe infrastructură și peste 12 miliarde dotări pentru armată, MAI, celelalte forțe din sistemul de apărare națională”, a notat premierul.

Premierul a precizat că peste 90% din componenta de transporturi vizează proiecte esențiale pentru Moldova.

„Această aplicație de finanțare va fi pe ordinea de zi a CSAT de luni. După aprobare va fi comunicată săptămâna viitoare Comisiei Europene. Estimăm că cel târziu la finalul primului trimestru anul viitor vom ști proiectele care vor fi finanțate prin acest program. Licitațiile organizate vor avea finanțare asigurată”, a mai spus Bolojan.

El a explicat că, în paralel, Guvernul continuă negocierile pentru viitoarele achiziții militare: „În paralel, vom continua negocierile cu firmele care vor furniza aceste dotări pentru Armata României și cu țările cu care ar urma să facem achiziții comune”.

Bolojan: Pensia în magistratură să nu depășească 70% din ultimul salariu net

„Am rămas pe procentul inițial ca pensia în magistrătură să nu depășească 70% din ultimul salariu net. Sunt 3 motive importante pentru care acest proiect am ținut să-l promovăm. Termenul de 28 așa cum știți, este un termen de respectare a unui jalon și ține de accesarea unor fonduri europene”, a spus Bolojan.

Bolojan speră ca toți cei care sunt implicați să aibă „un comportament responsabil” pentru ca procedura să aibă loc „în condiții normale”.

Ilie Bolojan: Ne propunem ca săptămâna viitoare să declanșăm procedura de angajare a răspunderii pe reforma pensiilor magistraților

„Ieri Guvernul a transmis spre avizare proiectul. Din semnalele publice, din faptul că CSM a convocat Adunările Generale înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul de maxim 30 de zile. În aceste condiții ne propunem ca săptămâna viitoare dacă primim avizul joi sau vineri, pe 28, cel târziu să declanșăm procedura de asumare a răspunderii pe acest proiect”, a declarat Bolojan.

Premierul a subliniat că documentul conține două elemente centrale: termenul de intrare în vigoare și plafonul maxim al pensiei raportat la salariul net.

„Având în vedere că săptămâna trecută am avut o întâlnire convocată de domnul președinte cu reprezentanții magistraților în care s-au discutat aceste aspecte, și având în vedere că am primit solicitarea să extindem perioada de tranziție față de 10 ani, cu cât era prevăzută perioada de tranziție, deci de creștere treptată a vârstei de pensionare de la 48 de ani la 65 de ani, am propus și am acceptat o perioadă de tranziție de 15 ani. Prin urmare, în fiecare an care va trece, perioada de activitate se va prelungi cu încă un an și deci peste 15 ani, practic, ar urma să se ajungă la pensionarea la vârsta standard, fiecare generație trebuind să lucreze practic un an în plus în fiecare an de acum înainte. Am acceptat această solicitare și alte două aspecte tehnice dar care nu sunt relevate”, a spus Bolojan.

UPDATE: A început conferința de presă a premierului Ilie Bolojan.

Știre inițială: Premierul Ilie Bolojan va susține astăzi, 21 noiembrie, o conferință de presă de la ora 16:00. Subiectele principale vizează reforma pensiilor magistraților și problemele legate de tăierile din instituțiile publice.

Pe lângă reforma pensiilor și restructurările din administrație, șeful Guvernului va vorbi și despre investițiile din programul SAFE de apărare, conform anunțului oficial al Executivului.

Potrivit unor surse politice, liderii coaliției au decis să amâne o decizie privind tăierile din administrație până după alegerile din 7 decembrie. Nu s-a ajuns la un acord între partide dacă bugetul de salarii să fie redus cu 10% sau dacă doar anumite cheltuieli să fie diminuate.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a cerut o excepție pentru militari, în timp ce Kelemen Hunor, președintele UDMR, pentru domeniul educației. În paralel cu aceste opinii, reprezentanții PSD au organizat o ședință de partid și au hotărât că nu vor susține tăieri de salarii.

Pensiile magistraților, în așteptarea avizului CSM

În ceea ce privește pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a declarat într-un interviu recent pe care l-a susținut la ProTV că noul proiect de lege este finalizat, iar „singura modificare substanțială” constă în creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani „nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani”.

Premierul țării dorește să adopte proiectul săptămâna viitoare și a cerut Consiliului Suprem al Magistraturii să ofere avizul rapid, pentru ca reforma să fie finalizată până la termenul stabilit de Comisia Europeană, adică 28 noiembrie.